Mỹ bỏ thuế bổ sung 40% với nhiều mặt hàng nông sản của Brazil

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp mở rộng việc giảm thuế quan đối với nhiều sản phẩm, thực phẩm nhập khẩu từ Brazil, trong bối cảnh người dân Mỹ ngày càng phản ánh sự khó khăn về chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá thực phẩm tăng cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh; Reuters.

Sắc lệnh này loại trừ hàng chục mặt hàng phổ biến khỏi mức thuế 40% mà chính quyền Trump áp dụng đối với Brazil hồi đầu năm. Trước đó, vào tuần trước, Tổng thống cũng đã giảm 10% thuế đối với một số mặt hàng nhưng chưa áp dụng cho mức thuế cao hơn, vốn được áp dụng nhằm trừng phạt Brazil liên quan đến việc truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro – đồng minh của Trump.

Các biện pháp giảm thuế mới có hiệu lực hồi tố từ ngày 13/11. Lệnh dỡ thuế diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng bắt đầu đảo ngược một số biện pháp thương mại vốn là nguyên nhân làm tăng chi phí thực phẩm tại Mỹ trong thời gian qua.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hoan nghênh quyết định này đồng thời cho biết: “Hôm nay tôi rất vui vì Tổng thống Trump đã bắt đầu giảm một số thuế đối với các sản phẩm Brazil. Đây là tín hiệu tích cực cho quan hệ thương mại song phương.”

Các chuyên gia nhận định quyết định này có thể giúp hạ giá cà phê, nước cam và thịt bò tại Mỹ, giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân, đồng thời cải thiện hình ảnh của ông Trump trước những đánh giá ngày càng thấp về khả năng quản lý kinh tế.

Brazil hiện là nhà xuất khẩu cà phê và thịt bò lớn nhất thế giới; trước khi áp thuế, quốc gia này là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Mỹ, trong khi xuất khẩu thịt bò cũng tăng do tình trạng thiếu hụt gia súc tại Bắc Mỹ. Việc áp thuế đối với các mặt hàng này từng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt và đẩy giá tiêu dùng lên mức kỷ lục.

Mỹ bỏ thuế bổ sung 40% với nhiều mặt hàng nông sản của Brazil. Ảnh: AP

Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil, Carlos Fávaro, nhận định: “Quan hệ ngoại giao thân thiện giữa Brazil và Mỹ được tái thiết lập ngay khi hai lãnh đạo ngồi lại bàn bạc, không có chủ đề nào bị giới hạn. Người dân hai nước đều hưởng lợi, và cả khu vực châu Mỹ cũng được lợi khi hai cường quốc lớn nhất cùng hợp tác.”

Trong nhiều tháng qua, Brazil phải chịu mức thuế lên đến 50% trên nhiều mặt hàng, vượt mức 10% áp dụng chung, nhằm ngăn chặn vụ xét xử cựu Tổng thống Bolsonaro. Quyết định mới của Trump được xem là chiến thắng ngoại giao quan trọng đối với chính quyền Lula, đồng thời là tín hiệu tích cực cho thương mại song phương giữa hai nền kinh tế lớn của Mỹ Latinh và Bắc Mỹ.

Thu Uyên

Nguồn: Bloomberg. The Economic Times