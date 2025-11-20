Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Báo hằng tháng

Ấm nồng... vị đông

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trong cái tiết trời lành lạnh gió đông, cảm giác cùng một vài đứa bạn tấp nhanh vào góc phố hay vỉa hè nào đó, nhẩn nha thưởng thức hương vị thơm ngon của bắp ngô, củ khoai, vài cái trứng nướng, bánh khoái nhiều tép, nhiều rau... khiến ta thích thú, xuýt xoa.

Ấm nồng... vị đông

Trong cái tiết trời lành lạnh gió đông, cảm giác cùng một vài đứa bạn tấp nhanh vào góc phố hay vỉa hè nào đó, nhẩn nha thưởng thức hương vị thơm ngon của bắp ngô, củ khoai, vài cái trứng nướng, bánh khoái nhiều tép, nhiều rau... khiến ta thích thú, xuýt xoa.

Ấm nồng... vị đông

Bánh khoái tép - món ăn quen thuộc, được yêu thích của người dân xứ Thanh.

Nép mình trong góc phố nhỏ, ngay sát đường Nguyễn Tĩnh (phường Hạc Thành) có quán nhỏ chuyên bán bánh khoái tép lâu năm. Gọi là quán thì có vẻ hơi sang vì góc nhỏ ấy chỉ bày biện 2, 3 bộ bàn ghế cũ; bát đũa và các loại gia vị đặt ngay trên bàn, khách hàng tự phục vụ và "chế” nước chấm theo khẩu vị.

Sát gần bàn ăn của khách, chị chủ quán tất bật với 3 bếp hoạt động hết công suất. Mọi thao tác đảm bảo nhanh - chính xác, nhuần nhuyễn kết hợp cho thấy tay nghề, kinh nghiệm của chị chủ "không phải dạng vừa”.

Bận bịu là thế nhưng chị chủ rất hay chuyện, khách ghé quán là đon đả hỏi han. Như lúc này đây, tay chị nhanh nhẹn lật chiếc bánh khoái đã xem xém vàng ra đĩa đưa cho khách rồi rôm rả nói: "Em giống chị đấy, ăn bánh khoái thích ăn xém một chút cho thơm, giòn. Nhiều người họ thích ăn mềm, ướt hơn. Mỗi khách đến đây là một khẩu vị”.

Bánh khoái là món ăn quá quen thuộc với người dân xứ Thanh. Chiếc bánh được làm từ những nguyên liệu rất đơn giản, quen thuộc như: bột gạo tẻ, tép tươi (khô), bắp cải thái nhỏ, rau cần cắt khúc...

Món ăn này cũng không quá cầu kỳ trong cách chế biến. Gạo tẻ xay thành bột, pha với nước với tỷ lệ vừa phải. Tép tươi được rửa kỹ, nhặt sạch sau đó đem xào qua với hành cho thơm và đậm đà. Ở một số nơi, người ta có thể thay thế tép tươi bằng tép khô, mang đến trải nghiệm hương vị khác.

Khi chế biến, người làm bánh sẽ lấy lượng bột vừa phải, nhanh tay đổ dàn đều lòng chảo, sau đó sẽ lần lượt cho tép, rau lên trên. Cũng có người làm theo quy trình ngược lại, họ cho tép vào trước rồi mới đổ bột bánh. Làm theo cách nào phụ thuộc vào thói quen của người làm bánh, tuy nhiên, lớp vỏ bánh phải mỏng để bánh chín đều, giòn, mướt.

Một trong những gia vị không thể thiếu để món bánh khoái được tròn vị thơm ngon, đó là nước chấm. Cách pha chế loại nước chấm này cũng rất linh hoạt, tùy khẩu vị mỗi người. Nhiều khi hàng, quán pha sẵn vẫn cảm thấy chưa ưng, khách lại tự mình “chế” thêm đường, ớt, chanh, quất, rắc thêm chút tiêu xay...

Ấm nồng... vị đông

Bánh khoái mới ra khỏi bếp, còn nóng hôi hổi như xua tan đi cái lành lạnh của mùa đông. Đây có lẽ là một trong những món ăn có thể chiều lòng đa số thực khách, từ người già, người trẻ, từ các đôi nhân tình cho đến gia đình...

Những ngày đông đến, có lẽ, ai cũng thấy thoảng trong tâm trí của mình hương vị ngô, khoai nướng. Hay nói đúng hơn, hương vị món ăn dân dã, quê kiểng ấy đã hòa với ký ức làm một, trở thành điểm neo đậu tâm hồn trong những khoảnh khắc hoài niệm, vấn vương.

Đôi khi, đó chỉ là những điểm “chạm” rất khẽ của cảm xúc, thích cái cảm giác hơ đôi bàn tay lạnh bên bếp than hồng, nghe tiếng nổ lép bép của hạt ngô đang dần chuyển sang màu nâu óng. Ngay bên cạnh đó, những củ khoai cũng dần chín, thoảng hương trong gió.

Người vội vã sẽ chẳng biết đến cái thú của việc ngồi nhẩn nha ăn ngô, khoai nướng vừa ngắm phố xá hoặc tám chuyện cùng đám bạn hoặc thủ thỉ, tâm tình với người thương. Cái hương thơm dìu dịu, vị ngọt bùi tan trong khoang miệng mang theo biết bao dư vị cuộc đời.

Ẩm thực xứ Thanh đa dạng, độc đáo và ngày càng sáng tạo, bắt nhịp xu hướng nhưng hương vị dân dã, mộc mạc của những chiếc bánh khoái, những bắp ngô, khoai nướng vẫn luôn hấp dẫn, gợi thương gợi nhớ, quyện hòa trong những ký ức tuổi thơ; ướp đượm trong hành trang của những đứa con xa quê trên muôn nẻo đường đời.

Bài và ảnh: Hoàng Linh

Từ khóa:

#phường Hạc Thành #Xứ Thanh #Thơm ngon #nhanh #Vỉa hè #Ký ức tuổi thơ #Món ăn dân dã #Chế biến #Trải nghiệm #Khoảnh khắc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Lên vùng biên giới Yên Thắng nghe kể Lễ hội Chá Mùn

Lên vùng biên giới Yên Thắng nghe kể Lễ hội Chá Mùn

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào dân tộc Thái ở xã Yên Thắng vẫn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó phải kể đến Lễ hội Chá Mùn. Đây là lễ hội tín ngưỡng dân gian đặc sắc vừa được công nhận là Di sản văn...
“Sáng bừng” con chữ (Bài 2): Người “gieo chữ” nơi rẻo cao

“Sáng bừng” con chữ (Bài 2): Người “gieo chữ” nơi rẻo cao

Giáo dục
Giữa núi rừng rẻo cao, tôi đã gặp và ấn tượng sâu sắc với những thầy giáo, cô giáo đã dành trọn thanh xuân cho nghề “gieo chữ”. Sự hy sinh và hành trình đầy gian khó ấy, họ không chỉ dạy con chữ mà còn gieo niềm tin, hy vọng và tình yêu nghề cho thế hệ trẻ vùng cao, nơi mỗi...
Về vùng đất quý hương

Về vùng đất quý hương

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Hà Long là vùng đất quý hương, nơi phát tích của vương triều Nguyễn với 9 đời chúa, 13 đời vua. Tự hào là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Long luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
Khi di tích bị hư hỏng

Khi di tích bị hư hỏng

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sống gần 85 tuổi, lần đầu tiên ông Nguyễn Duy Lại người làng Vĩnh Gia, xã Hoằng Phượng cũ, nay là xã Hoằng Giang mới thấy một trận lốc xoáy khủng khiếp đến thế. Ông kể: “Một đêm không ngủ được, gió gào rú, xung quanh là tiếng loảng xoảng, tôi không...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh