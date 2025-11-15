Thủ tướng: Lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực chính của tăng trưởng

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đánh giá thẳng thắn tiến độ, khơi thông rào cản và đề xuất giải pháp bứt phá để thực hiện hiệu quả các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và Đề án 06.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khai mạc phiên họp lần thứ năm của BCĐ của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo), chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

Cùng chủ trì phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Bùi Thanh Sơn, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện một số doanh nghiệp, tập đoàn khoa học công nghệ, các trường Đại học, Viện nghiên cứu.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ cho biết, phiên họp nhằm rà soát, đánh giá tình hình, kết quả phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; những hạn chế, nút thắt, điểm nghẽn; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; đồng thời chuẩn bị một bước cho tổng kết năm 2025 của Ban Chỉ đạo.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, để đạt được các mục tiêu chiến lược, Đảng, Nhà nước, Chính phủ xác định mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025, tạo đà tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tiếp theo để đạt 2 mục tiêu 100 năm.

Muốn phát triển nhanh, bền vững phải thúc đẩy, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; cơ cấu lại nền kinh tế... Trong đó, phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Để phát triển nhanh và bền vững, cơ cấu lại nền kinh tế phải dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo có ý nghĩa quan trọng.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành 7 Nghị quyết quan trọng, trong đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ngay sau đó, Quốc hội, Chính phủ đã có các Nghị quyết, chương trình hành động và tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57 với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, chỉ bàn làm, không bàn lùi,”“tranh thủ từng giờ, từng ngày, từng tháng” để đạt các mục tiêu đề ra.

Theo Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt cả về thể chế, cơ chế, chính sách và nhiều kết quả cụ thể đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và Đề án 06, phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, còn một số công việc đề ra nhưng còn chậm tiến độ như xây dựng và kết nối dữ liệu, xây dựng công dân số, cải cách hành chính...

Do đó, để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả chưa? cần chú trọng vấn đề gì?

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá thẳng thắn, rõ ràng, khách quan, mang tính định lượng, kết quả cụ thể minh chứng của các hoạt động triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06; nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách; chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ.

Đồng thời, xác định nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm; chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, góp phần khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

Phiên họp lần thứ năm của BCĐ của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu thảo luận, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính tăng tốc, bứt phá thời gian tới; khơi thông những điểm nghẽn còn ách tắc trong tổ chức triển khai thực hiện; đề xuất giải pháp đột phá để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giải pháp nào để đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; giải quyết những khó khăn, vướng mắc về triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là chuyển đổi số...

Theo chương trình, phiên họp sẽ nghe báo cáo và thảo luận đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; kết quả thực hiện Đề án 06 và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025; kết quả thực hiện cải cách hành chính và các nhiệm vụ trọng đến hết năm 2025.

