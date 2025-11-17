Từ nay đến hết năm, khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nửa cuối tháng 11 đến hết năm 2025, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến đất liền.

Các cơn bão, áp thấp nhiệt đới này tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam Trung Bộ trở vào khu vực Nam Bộ. Từ tháng 1-2/2026, ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Nhận định tình hình thời tiết từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, không khí lạnh và rét đậm, rét hại có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2025-2/2026.

Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12/2025 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

Vì vậy, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại có nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Tháng 12/2025, tổng lượng mưa tại các các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An phổ biến từ 5-20mm, thấp hơn từ 15-30mm so với trung bình nhiều năm; khu vực từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 30-80mm, thấp hơn từ 50-100mm so với trung bình nhiều năm.

Các tỉnh, thành phố từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, ven biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa từ 200-400mm, có nơi trên 550mm.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 25-50mm, riêng phía Bắc có nơi thấp hơn; khu vực Nam Bộ phổ biến từ 40-80mm. Các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với tổng lượng mưa cùng thời kỳ.

Tháng 1-2/2026, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so trung bình nhiều năm; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Các đợt mưa lớn có khả năng tiếp tục xuất hiện tại khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trong nửa cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12/2025. Trong thời kỳ các tháng mùa khô đầu năm 2026, tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa. Bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng, cây trồng, vật nuôi," ông Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

Ngoài ra, từ tháng 12/2025-2/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ trong tháng 1-2/2026 phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ khoảng nửa cuối tháng 2/2026, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn có khả năng xuất hiện ít hơn so với trung bình nhiều năm tại khu vực Bắc Bộ.

Đề cập đến xu thế thời tiết từ tháng 3-5/2026, ông Nguyễn Đức Hòa cho hay nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cụ thể khu vực Bắc Bộ tháng 3 phổ biến từ 40-70mm, tháng 4 phổ biến 50-100mm, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 120mm, tháng 5 phổ biến 100-200mm, riêng vùng núi có nơi cao hơn.

Khu vực Trung Bộ, tháng 3 phổ biến từ 30-70mm, riêng phía Nam có nơi cao hơn. Tháng 4 phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 100mm, tháng 5 tại Thanh Hóa-Huế phổ biến từ 100-200mm, có nơi cao hơn; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 60-120mm.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tháng 3/2026 phổ biến từ 30-70mm, riêng phía Bắc khu vực Cao nguyên Trung Bộ từ 15-30mm (cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-20mm, riêng một số nơi ở Nam Bộ cao hơn trên 30mm); tháng 4 phổ biến từ 50-150mm (cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-15mm); tháng 5 phổ biến từ 150-250mm (cao hơn so với trung bình nhiều từ 5-20mm, riêng một số nơi thuộc khu vực Nam Bộ cao hơn trên 25mm).

Tháng 3-4, tổng lượng mưa ở khu vực thượng lưu và trung lưu sông Mê Công phổ biến cao hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực hạ lưu phổ biến cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm.

Tháng 5, khu vực thượng lưu và trung lưu phổ biến cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực hạ lưu phổ biến cao hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng đầu tháng 3 ở miền Đông Nam Bộ; sau đó từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ (tương đương với trung bình nhiều năm).

Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4

Ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh: Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục có khả năng hoạt động, tuy nhiên có xu hướng suy giảm hơn về cường độ và tần suất. Trong thời kỳ tháng 3, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở các tỉnh/thành phố miền Bắc có khả năng xuất hiện ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Cùng với đó, trong thời gian này, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Từ tháng 9-11/2025, đã xảy ra nhiều hình thái thời tiết cực đoan, dị thường, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Cụ thể, từ 22/9 đến 10/11 đã có 5 cơn bão xuất hiện liên tiếp ảnh hưởng tới đất liền, gây thiệt hại lớn cho nhiều tỉnh, thành gồm các cơn bão số 9, 10, 11, 12, 13./.

Theo TTXVN