Mừng đại lễ 2/9, Vietjet mang đến ưu đãi lớn cùng chuỗi hoạt động siêu hấp dẫn

Hòa chung không khí tự hào, hân hoan mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Vietjet dành tặng cho người dân và du khách hàng loạt ưu đãi đặc biệt và hoạt động ý nghĩa trong dịp lễ trọng đại này.

Trong ba ngày vàng từ 0h00 ngày 28/08 đến 23h00 ngày 30/08/2025, Vietjet triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt với hàng trăm ngàn vé hạng Eco có giá từ 0 đồng (*) trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế. Khách hàng có thể đặt vé qua website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng Vietjet Air với thời gian bay linh hoạt từ ngày 01/10/2025 đến ngày 27/05/2026 (**).

Đặc biệt, trong thời gian từ 28/08 đến 05/09/2025, Vietjet chào đón tất cả người dân và du khách đến với khu vực của Vietjet tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Tại đây, khách tham quan sẽ được khám phá những dấu ấn tiên phong của Vietjet trong hành trình phát triển mạnh mẽ cùng hàng không Việt Nam, đồng thời trải nghiệm khu “kết nối tự hào” ứng dụng AI cùng các mô hình sáng tạo hiện đại. Đặc biệt, du khách có thể check-in nhận “hộ chiếu” Vietjet, sưu tập 9 dấu mộc để đổi quà tặng hấp dẫn như vé bay giảm giá đến 92% (*), gặp gỡ các chuyên gia hàng không, trò chuyện cùng KOL, thưởng thức những màn trình diễn light show, fashion show ấn tượng và chiêm ngưỡng những biểu tượng toàn cầu gắn liền với hành trình bay Vietjet.

Đặt vé bay cùng Vietjet ngay hôm nay để hòa mình vào không khí đại lễ lịch sử tại Hà Nội hay khám phá những điểm đến mới khắp Việt Nam và quốc tế cùng bạn bè, người thân. Trên mỗi chuyến bay, Vietjet chào đón hành khách bằng những màn trình diễn âm nhạc sôi động, thực đơn ẩm thực phong phú với Phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa, Milo dầm, trà sữa... cùng nhiều hoạt động bất ngờ ở độ cao 10.000m.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí. (**) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay. Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây

NL