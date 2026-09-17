Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở tại xã Thành Vinh

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 13 đến 17/9/2026, trên địa bàn xã Thành Vinh xảy ra mưa lớn, gây ngập úng, sạt lở tại một số khu vực.

Sạt lở tuyến đường từ thôn Thành Mỹ vào hang Con Moong xã Thành Vinh.

Toàn xã có 16 hồ, đập; trong đó có 2 hồ, đập lớn do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý đã vượt ngưỡng tràn từ 30-60 cm; 9/14 hồ, đập nhỏ do UBND xã quản lý vượt ngưỡng tràn từ 20-30 cm. Các hồ, đập hiện vẫn bảo đảm an toàn, chưa xảy ra sự cố.

Mưa lớn cũng làm khoảng 6km đường giao thông bị ngập sâu từ 0,5-1,5 m, trong đó Quốc lộ 217B bị ngập 4,2km, còn lại là các tuyến đường liên thôn, trục thôn.

Trên đường tỉnh 522C xuất hiện 5 điểm sạt lở, với hơn 300m3 đất, đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. UBND xã đã huy động máy móc khắc phục tạm thời, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và các thôn tổ chức canh gác, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các điểm ngập sâu.

Trước nguy cơ sạt lở tại 5 điểm thuộc các thôn Yên Thành, Thành Mỹ, Thành Tân, Sồi và Thành Yên, xã bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, chăng dây, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại.

Đồng thời, xã thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu, chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Đến nay, 5 hộ dân với 18 nhân khẩu tại thôn Yên Thành ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đã được di dời đến nơi an toàn.

Theo rà soát, thống kê đến ngày 17/9, toàn xã có 331ha hoa màu bị ngập úng, gồm 192ha mía, 97ha lúa và 42ha rau màu khác.

Khánh Phương