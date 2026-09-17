Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, tập trung ứng phó với mưa lũ

Sáng 17/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo và triển khai các nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng, Cao Văn Cường cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Sau khi nghe các ngành Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan báo cáo nhanh tình hình mưa lũ và phương án ứng phó trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị các ngành, địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ.

Giám đốc Sở NN&MT Lê Văn Tiến báo cáo tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành chức năng, các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện ở những khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Chủ động nguồn cung ứng thực phẩm đáp ứng yêu cầu đối với những địa bàn bị chia cắt; đồng thời làm tốt công tác bảo đảm thông tin liên lạc; có biện pháp bảo vệ công trình nhà dân, công trình công cộng và phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực trong việc ứng phó với mưa lũ. Trong đó nhấn mạnh, ngành giáo dục rà soát, thông báo cho học sinh nghỉ học đối với những nơi không bảo đảm an toàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung kiểm tra, bảo đảm an toàn tại khu vực công trình văn hóa và các di tích lịch sử.

Sở Xây dựng chủ động nắm chắc tình hình thiệt hại hạ tầng giao thông đường bộ lẫn đường thủy, sẵn sàng điều động máy móc, vật tư mở đường phục vụ công tác ứng cứu và bảo đảm an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các cơ quan báo chí và truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng cập nhật về tình hình mưa lũ và giao thông; đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm an toàn, kỹ năng ứng phó khi có thiên tai xảy ra...

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