Bảo đảm an toàn tại các ngầm, tràn trong mùa mưa lũ

Trước nguy cơ mất an toàn do mực nước tại các sông, suối, ngầm, tràn trên địa bàn tỉnh dâng cao, dòng chảy mạnh, các địa phương đã chủ động bố trí lực lượng túc trực, tăng cường cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua lại tại những khu vực nguy hiểm.

Xã Ngọc Lặc bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các ngầm, tràn.

Tại xã Ngọc Lặc, trên địa bàn hiện có 5 ngầm, tràn. Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước tại các điểm này đều đang ở mức cao, dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các ngầm, tràn; phân công ca, kíp cụ thể, đồng thời tăng cường biển cảnh báo, barie và tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định an toàn khi qua lại.

Các địa phương tăng cường biển cảnh báo các điểm nguy hiểm.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổ trưởng Tổ ANTT thôn Thanh Bình, xã Ngọc Lặc, cho biết: “Chúng tôi đã trực 3 ngày nay. Có thời điểm mực nước lên cao hơn 3m, dòng chảy rất mạnh. Lực lượng chia ca, kíp trực cả ngày để cảnh báo, không cho người dân qua lại khi nguy hiểm”.

Theo ông Hà Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc, địa phương đã bố trí lực lượng trực tại các ngầm, tràn, phân công nhiệm vụ cụ thể; đồng thời tăng cường biển cảnh báo, barie và tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, không cố tình qua lại khi nước lũ dâng cao.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương rà soát, kiểm soát các vị trí ngầm, tràn có nguy cơ mất an toàn; tăng cường lực lượng túc trực, nhất là tại những điểm thường xuyên xảy ra ngập sâu, nước chảy xiết.

Mưa kéo dài khiến gần 900 ngầm, tràn trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng nước dâng cao, dòng chảy mạnh.

Theo thống kê, đợt mưa kéo dài từ ngày 13/9 đến nay khiến gần 900 ngầm, tràn trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng nước dâng cao, dòng chảy mạnh. Trong đó, khoảng 200 ngầm, tràn có mực nước trên 1m, không bảo đảm điều kiện lưu thông.

Tại các vị trí này, các địa phương đã triển khai biển cảnh báo, barie, đồng thời bố trí lực lượng túc trực ở hai đầu ngầm, tràn để kiểm soát người và phương tiện, kiên quyết không để người dân qua lại khi nước lũ dâng cao, dòng chảy mạnh.

Các địa phương tăng cường biển cảnh báo các điểm nguy hiểm.

Trong điều kiện mưa lũ còn diễn biến phức tạp, việc chủ động rà soát, cảnh báo và kiểm soát các ngầm, tràn nguy hiểm là giải pháp cần thiết nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Người dân cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuyệt đối không cố tình vượt qua ngầm, tràn khi nước lũ dâng cao, chảy xiết.

Trịnh Tuấn Anh