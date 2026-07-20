Mưa dông bao trùm Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Ngày và đêm 20/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ mưa rất to. Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (20/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa từ 20h ngày 19/7 đến 3h ngày 20/7 có nơi trên 40mm.

Dự báo ngày và đêm 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 70mm trong 3 giờ. Ngoài ra, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21/7, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Còn ở Trung Bộ, hôm nay khắp các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất nhiều phường khoảng 35 - 38 độ C, riêng phường Hội An ở Đà Nẵng lên tới 39 độ C, mức nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trưa, chiều nay trời nắng. Nhiệt độ cao nhất các phường ở cao nguyên Trung Bộ 30-33 độ C, các phường ở Nam Bộ sẽ nóng hơn 32-34 độ C, riêng phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai nắng nóng 35 độ C.

Trên biển, vùng biển Tây từ tỉnh Cà Mau đến tỉnh An Giang hôm nay trời ít mưa, gió cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió cấp 4-5. Còn đặc khu Trường Sa từ đêm nay có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống 4-10 km, gió cấp 4-5.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 20/7:

Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, riêng khu vực đồng bằng 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi vượt 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh duy trì hình thái thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, riêng Thành phố Hồ Chí Minh 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Nguồn: https://vtv.vn/mua-dong-bao-trum-bac-bo-trung-bo-tiep-tuc-nang-nong-100260720060840419.htm