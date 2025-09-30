Mưa bão gây thiệt hại hơn 7.400 ha cây trồng

Theo thống kê ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, tính đến chiều 30/9, cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão đã làm 7.428 ha cây trồng tại 85 xã, phường bị đổ, ngập úng.

Mưa bão gây thiệt hại 3.876 ha lúa vụ thu mùa.

Trong đó, diện tích lúa bị thiệt hại là 3.876 ha, ngô 374 ha, mía 363 ha, rau màu các loại 2.748 ha, cây ăn quả 28 ha, cây lâu năm khác 73 ha...

Lúa bị ngâm trong nước nhiều ngày mọc mầm, ảnh hưởng đến năng suất.

Phần lớn diện tích lúa thu mùa đã chín chưa thu hoạch nên khi bị ngập, lúa ngâm trong nước nhiều ngày dẫn đến hạt mọc mầm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Các cây rau màu, nhất là diện tích cây rau màu vụ đông vừa được gieo trồng dễ bị dập úng khi bị mưa lớn.

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, người dân xã Nga Sơn thu hoạch diện tích lúa bị đỗ gãy.

Hiện tại, ngành nông nghiệp đang tích cực phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình cây trồng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị thủy nông thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước trong thời gian nhanh nhất.

Các địa phương, ngành nông nghiệp tiếp tục theo dõi chặt diễn biến thời tiết để có chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp bảo vệ, chăm sóc cây trồng.

