MTTQ phường Hạc Thành giám sát việc thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở tại tổ dân phố Ngọc Trạo 8

Chiều 7/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạc Thành tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở tại tổ dân phố Ngọc Trạo 8. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường, đại diện cấp ủy, ban cán sự tổ dân phố Ngọc Trạo 8, đoàn công tác nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh của Trường Chính trị tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2025, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Ngọc Trạo 8 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư. Nhân dân trong tổ dân phố luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, các thành viên Ban Công tác Mặt trận đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng quỹ hội, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thông qua các hoạt động thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết. Quá trình triển khai các cuộc vận động và các khoản đóng góp đều được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, tạo được sự đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư.

Đại diện tổ dân phố Ngọc Trạo 8 báo cáo tình hình thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động năm 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại như: công tác tuyên truyền, vận động có thời điểm chưa sâu rộng; sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể có lúc chưa đồng bộ; việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn gặp khó khăn. Đồng thời, đoàn đã hướng dẫn Tổ dân phố Ngọc Trạo 8 tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Tổ dân phố Ngọc Trạo 8 đạt được trong thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch trong các hoạt động tại khu dân cư, góp phần xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh, đoàn kết.

Thanh Huê