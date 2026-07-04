Một bộ phim hoạt hình trẻ em và căng thẳng mới giữa Anh – Nga

Từ một bộ phim hoạt hình được hàng tỷ trẻ em trên thế giới yêu thích, Masha và Gấu bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi tại Anh khi hơn 50 nghị sĩ kêu gọi ngừng phát sóng, cáo buộc đây là công cụ tuyên truyền của Nga và có thể gián tiếp mang lại nguồn thu phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine.

Masha và Gấu là một trong những chương trình truyền hình nổi tiếng nhất mọi thời đại trên YouTube, và gần đây đã được Netflix đặt hàng sản xuất lại. Chương trình này cũng có trên kênh ITVX. Ảnh: The Guardian.

Theo truyền thông Anh ngày 3/7, hơn 50 nhà lập pháp thuộc nhiều đảng phái tại Anh đã gửi thư tới Bộ trưởng Văn hóa Lisa Nandy, đề nghị rà soát việc phát sóng Masha và Gấu trên các nền tảng tại Anh.

Động thái này diễn ra sau khi Netflix thông báo mua bản quyền hai mùa mới của loạt phim, đồng thời gia hạn quyền phát hành các mùa trước và các phiên bản liên quan tại hơn 100 quốc gia. Ngoài Netflix, bộ phim hiện cũng được phát hành trên nền tảng ITVX tại Anh.

Các nghị sĩ cho rằng, dù được giới thiệu là chương trình dành cho trẻ em, Masha và Gấu lại lồng ghép các hình ảnh và thông điệp mang tính chính trị ca ngợi Liên Xô và nước Nga hiện đại.

Trước áp lực từ giới chính trị, hãng phim Animaccord, đơn vị sản xuất bộ phim, đã lập tức lên tiếng phủ nhận. Hãng khẳng định đây là doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn độc lập, không nhận bất kỳ nguồn vốn nào từ chính phủ Nga và nội dung phim chỉ thuần túy mang tính giải trí. Hãng này cũng cho biết đã chuyển toàn bộ hoạt động ra khỏi Nga từ năm ngoái.

Hiện tại, Cơ quan quản lý truyền thông Anh (Ofcom) từ chối đưa ra lệnh cấm trực tiếp và khẳng định quyền quyết định phát sóng thuộc về các nhà đài. Trong khi đó, dư luận Anh đang chia rẽ gay gắt; nhiều bậc phụ huynh cho rằng các nghị sĩ đang “hoang tưởng” và nâng tầm quan điểm quá mức đối với một bộ phim thiếu nhi.

“Masha và Gấu” hiện là một trong những chương trình trẻ em thành công nhất lịch sử YouTube với hàng tỷ lượt xem trên toàn cầu. Sự việc lần này cho thấy các sản phẩm văn hóa giải trí xuyên quốc gia ngày càng dễ bị cuốn vào các xung đột địa chính trị phức tạp.

Nhật Lệ

Nguồn: Chosun Ilbo, The Guardian, RT