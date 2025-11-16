Moscow khẳng định không có ý định tấn công NATO

Quan hệ giữa Nga và NATO đang bước sang một giai đoạn mới. Thay vì đối đầu công khai, hai bên chuyển sang thế tái bố trí lực lượng thận trọng dọc biên giới. Moscow phủ nhận ý định tấn công NATO, song vẫn điều chỉnh và củng cố thế trận quân sự, chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra với liên minh phương Tây.

NATO cảnh báo tên lửa “Petrel” mới của Nga dường như đã sẵn sàng triển khai. Ảnh: Euro news

Moscow tuyên bố không có kế hoạch tấn công các nước NATO. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố trấn an đó là hàng loạt bước chuẩn bị quy mô lớn cho mọi tình huống có thể dẫn tới đối đầu với phương Tây.

Người phát ngôn bộ ngoại Nga Maria Zakharova nói: “Chúng tôi không có kế hoạch tấn công các nước NATO. Đồng thời, Nga đang triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh trong bối cảnh liên minh tăng cường lực lượng gần biên giới.” Theo bà, Nga “luôn trong trạng thái sẵn sàng trước mọi diễn biến”, song ưu tiên của Matxcơva vẫn là “hòa bình, hữu nghị và hợp tác trên cơ sở bình đẳng”. Bà Zakharova cũng cho rằng, những phát ngôn từ một số quan chức NATO về nguy cơ Nga tấn công liên minh “dường như là một phần của chiến dịch có tổ chức nhằm định hướng dư luận, gieo rắc tâm lý lo sợ và tạo cảm giác rằng xung đột với Nga là điều không thể tránh khỏi”.

Một trong những bước đi đáng chú ý là việc triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo cơ động Ornik tại Belarus, sát khu vực các nước NATO. Với khả năng phóng từ nhiều vị trí khác nhau, loại vũ khí này được đánh giá khó bị truy dấu và đánh chặn. Song song đó, Nga tiếp tục thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik có tầm bắn siêu xa, củng cố mục tiêu duy trì ưu thế chiến lược dài hạn. Những hoạt động này nằm trong kế hoạch tăng cường sức mạnh dọc sườn đông NATO, thể hiện qua việc xây dựng thêm căn cứ, tăng quân số và nâng cao mức sẵn sàng chiến đấu.

Trong khi đó, cuộc chiến tại Ukraine bước vào mùa đông thứ tư với tình hình ngày càng khốc liệt. Nga tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây gián đoạn điện và khí đốt, trong khi trên chiến trường, Moscow tuyên bố giành thêm một số khu vực ở miền đông. Về phía NATO, liên minh đang đẩy nhanh các biện pháp phòng thủ. “Bức tường máy bay không người lái” được triển khai nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng drone từ Nga, dù hệ thống này vẫn gặp nhiều hạn chế trước mức độ tinh vi của các phương tiện không người lái. NATO đồng thời tăng ngân sách quốc phòng và tiếp tục cung cấp khí tài cho Ukraine. Đức mới công bố gói viện trợ quân sự trị giá 150 triệu USD cho Ukraine. Bộ trưởng quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Berlin đã nhanh chóng thống nhất tham gia một gói hỗ trợ mới sau cuộc trao đổi với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, đồng thời đang chuẩn bị vòng trừng phạt tiếp theo nhằm vào Nga.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion