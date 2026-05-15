Mong mỏi một sân chơi an toàn cho trẻ dịp hè

Trẻ em ở nhiều vùng quê trong tỉnh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Nhưng phía sau niềm vui ấy là nỗi lo không nhỏ của phụ huynh về việc trẻ sẽ chơi ở đâu, ai trông coi...

Trẻ em vui chơi tại khu vui chơi được xã hội hóa ở khu phố Trung Thành, xã Hậu Lộc.

Mỗi buổi chiều hè, khoảng sân trước nhà văn hóa khu phố Trung Thành, xã Hậu Lộc lại đông trẻ nhỏ đến vui chơi. Công trình khu vui chơi trẻ em ở đây được Đoàn Thanh niên xã xây dựng vào tháng 3/2025 từ nguồn xã hội hóa và sự hỗ trợ của Huyện đoàn Hậu Lộc (cũ) quy mô công trình không lớn nhưng với trẻ em trong khu dân cư, đó là điểm hẹn mỗi buổi chiều. Với phụ huynh, đó là nơi có thể yên tâm hơn khi con không phải tụ tập ở lòng đường, bờ ao hay những nơi thiếu an toàn.

Sau sáp nhập, xã Hậu Lộc có địa bàn rộng gần 25km2, với 34 thôn, khu phố và hơn 33.000 người dân. Hiện toàn xã có 10 điểm vui chơi, sinh hoạt dành cho thiếu nhi tại các khu dân cư được xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Con số ấy cho thấy nỗ lực của cơ sở nhưng cũng phản ánh khoảng trống không nhỏ, bình quân hơn 3 thôn của xã mới có một điểm vui chơi. Ở những thôn xa trung tâm, trẻ em vẫn phải tận dụng sân nhà văn hóa, bãi đất trống, lòng đường để chơi. Những “sân chơi bất đắc dĩ” ấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích. Ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Đoàn xã Hậu Lộc, cho biết: "Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là kinh phí. Việc tạo lập một khu vui chơi đã khó, việc duy trì, sửa chữa thiết bị sau một thời gian sử dụng còn khó hơn. Ở khu vực nông thôn, ngân sách địa phương phải ưu tiên nhiều hạng mục hạ tầng khác nên các điểm vui chơi chủ yếu trông vào nguồn xã hội hóa, làm được đến đâu hay đến đó".

Theo thống kê của lực lượng chức năng, từ tháng 12/2025 đến đầu tháng 4/2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn đuối nước, làm 7 trẻ tử vong. Các vụ việc đau lòng ấy tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan và thiếu kỹ năng an toàn dưới nước của trẻ. Để hạn chế rủi ro, nhiều địa phương đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phối hợp với nhà trường nhắc nhở học sinh trước kỳ nghỉ hè, cắm biển cảnh báo tại các ao hồ nguy hiểm, đồng thời tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ. Từ ngày 3 đến 26/4/2026, toàn tỉnh đã tổ chức 1.069 lớp ngoại khóa tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước, thu hút hơn 579.800 học sinh và giáo viên tham gia.

Tại phường Đông Sơn, Công an phường tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em, học sinh trên địa bàn. Trong tháng 4/2026, Công an phường cũng tổ chức 8 buổi tuyên truyền cho hơn 6.000 học sinh, đồng thời rà soát, cắm 69 biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu, dòng chảy xiết, nơi trẻ em thường xuống tắm tự phát.

Đoàn xã Hậu Lộc tiếp tục duy trì các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi, trong đó hội trại hè thanh, thiếu nhi vào dịp 19/8 được tổ chức hằng năm. Ngoài những ngày cao điểm, lực lượng đoàn viên tại chỗ là đội ngũ trực tiếp hỗ trợ quản lý, tổ chức sinh hoạt cho trẻ em ở thôn, khu phố. Bình quân mỗi thôn có từ 15 đến 20 đoàn viên tham gia.

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn Thanh Hóa, năm 2025 toàn tỉnh đã xây dựng mới, sửa chữa 340 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; tổ chức 326 khóa học, buổi tập huấn, lớp dạy bơi miễn phí về kỹ năng phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng nhu cầu thực tế ở cơ sở vẫn còn rất lớn. Vậy nên, việc có thêm những sân chơi an toàn cho trẻ em nông thôn trong dịp hè vẫn là điều mong mỏi của nhiều người.

Bài và ảnh: Tăng Thúy