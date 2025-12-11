Mong mỏi công trình nước sạch cho người dân xã Linh Sơn

Nhiều năm qua, người dân xã Linh Sơn luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, đặc biệt là vào những tháng mùa hè. Hơn bao giờ hết, người dân địa phương mong mỏi một công trình nước sạch tập trung để đảm bảo điều kiện sinh hoạt hàng ngày.

Nguồn nước không thường xuyên của hộ gia đình bà Lê Thị Quang, bản Giàng Vìn, xã Linh Sơn.

Theo phản ánh của các hộ dân xã Linh Sơn, phần lớn người dân đang phải sử dụng nước giếng đào, giếng khoan hoặc nước dẫn từ các mó, khe suối về. Tuy nhiên, các nguồn nước đều không đảm bảo chất lượng và thiếu hụt vào mùa hè. Dân số tăng nhanh, nhu cầu nước sạch càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, trong khi trên địa bàn xã chưa có công trình cấp nước tập trung.

Trước đây, nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung đã được đầu tư từ nguồn vốn các Chương trình 134, 135... nhưng đến nay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn khả năng sử dụng. Bản Giàng Vìn có 157 hộ dân với 568 nhân khẩu. Nhiều năm qua, để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày dân bản đã dẫn nước từ mó và khe suối về sử dụng. Tuy nhiên, việc dẫn nước phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, mùa mưa thì nước đục bẩn, mùa khô thì cạn kiệt. Chất lượng nước không ổn định, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân.

Ông Hà Đức Chung, trưởng bản Giàng Vìn, cho biết: "Bản từng được đầu tư một số công trình nước sinh hoạt tập trung nhưng hiện nay hầu hết đã hỏng. Để có nguồn nước sử dụng, nhiều hộ dân đã xây bể lớn chứa nước mưa, lắp thêm hệ thống lọc thô, đầu tư máy lọc RO lấy nước ăn uống. Đặc biệt sau mỗi đợt mưa bão, hệ thống đường ống dẫn nước của các hộ dân lại bị cuốn trôi hoặc hư hỏng, buộc phải đầu tư lại".

Theo bà Lê Thị Quang, người dân bản Giàng Vìn phản ánh, tình trạng nguồn nước không ổn định khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân trong bản bị đảo lộn. Người dân trong bản đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền trong tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa có dự án xây dựng công trình nước sinh hoạt nào được triển khai.

Tương tự, tình trạng thiếu nước sạch cũng đang diễn ra tại nhiều thôn, bản trên địa bàn xã Linh Sơn. Công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn Oi được xây dựng năm 2012 từ nguồn vốn Chương trình 134 với tổng mức đầu tư 1 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện nay công trình không thể sử dụng và bị bỏ hoang do nguồn nước cấp từ các mó, khe suối cạn kiệt.

Để có nguồn nước sử dụng hàng ngày, các hộ dân trong thôn đang phải sử dụng xen kẽ giữa giếng đào và giếng khoan, nhưng cả hai nguồn đều không ổn định. Cá biệt, có những hộ buộc phải sử dụng nước từ khe suối, tiềm ẩn nhiều rủi ro về vệ sinh. Đồng thời, xây thêm bể lắng lọc trước khi dùng, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Với những hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, nấu nướng, nhu cầu nước sạch càng trở nên bức thiết. Không có nước đạt tiêu chuẩn khiến hoạt động buôn bán bị ảnh hưởng, kéo theo thu nhập giảm sút.

Được biết, xã Linh Sơn đã nhiều lần đưa vấn đề đầu tư công trình nước sạch vào chương trình làm việc. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà máy nước sạch đòi hỏi kinh phí lớn, trong khi nguồn ngân sách của địa phương hạn hẹp. Phương án xã hội hóa đầu tư nhà máy nước cũng khó khả thi, bởi doanh nghiệp không mặn mà với các dự án có khả năng thu hồi vốn thấp.

Tình trạng thiếu nước sạch ở Linh Sơn không chỉ là vấn đề sinh hoạt, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe cộng đồng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của một xã trung tâm sau sáp nhập. Câu hỏi đến bao giờ người dân xã Linh Sơn có nước sạch sinh hoạt vẫn đang là “bài toán” nan giải. Hy vọng các cấp, ngành sớm có giải pháp khả thi để đầu tư công trình cấp nước tập trung đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người dân địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đạt