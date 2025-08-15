“Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”

Thời gian qua, lực lượng công an đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy. Qua một số vụ án tổ chức sử dụng ma túy phát hiện gần đây có những vụ số lượng tham gia lên tới hàng chục người, liên quan đến cả cán bộ, đảng viên và người thân, gây dư luận xấu trong Nhân dân.

Từ những vụ án này cho thấy các biện pháp ngăn ngừa ma túy xâm nhập vào địa bàn dân cư từ ban đầu chưa đáp ứng được yêu cầu.

Theo Bộ Công an, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay vẫn còn diễn biến rất phức tạp, nhất là việc ngăn chặn từ sớm, từ xa nguồn cung, nguồn cầu ma túy; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy vẫn còn ở mức cao. Bộ Công an nhấn mạnh, nguyên nhân của tình trạng này một phần bởi sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa đồng bộ, toàn diện, sự vào cuộc chưa quyết liệt. Trong đó công tác nắm tình hình, kiểm soát địa bàn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có văn bản gửi bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

Theo đó, đề nghị các đơn vị, địa phương cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về phòng, chống ma túy đến năm 2030 vào nghị quyết đại hội đảng bộ của cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, khẩn trương ban hành kế hoạch xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy" giai đoạn 2025-2030 với các giải pháp tổng thể phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, có mục tiêu, lộ trình, giải pháp cụ thể đối với từng tổ, thôn, bản, xóm... tiến tới xã, phường, đặc khu không có ma túy, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu - là bí thư, chủ tịch UBND cấp xã để đạt được mục tiêu xây dựng ít nhất 20% đơn vị hành chính cấp xã không ma túy trong năm 2025 và 50% vào năm 2030. Bộ trưởng yêu cầu phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” với thông điệp “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”.

Văn bản cũng đặt ra yêu cầu, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức các cấp có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và phải xem xét xử lý kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý.

Hiện nay, các phường, xã, cơ quan trong tỉnh đang tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng với việc xây dựng văn kiện đại hội, thảo luận đề ra các giải pháp phát triển kinh tế, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rất cần quan tâm thỏa đáng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó có công tác đấu tranh phòng, chống ma túy bằng những mục tiêu cụ thể, giải pháp thiết thực. Từ đó tạo môi trường ổn định để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội đề ra.

Tuệ Minh