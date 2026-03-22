Mở rộng diện tích trồng cây nguyên liệu

Nhằm phát triển các nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng phục vụ hoạt động chế biến, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu, mở rộng diện tích cây trồng; đồng thời hỗ trợ người dân áp dụng khoa học- kỹ thuật, thu hút các doanh nghiệp đầu tư chế biến tinh, sâu; xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín.

Vùng trồng nguyên liệu chè tại xã Thọ Bình.

Hiện, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hình thành, mở rộng các vùng sản xuất như: vùng lúa chất lượng cao, mía, sắn, chè, xoài keo, chanh leo, gai xanh... tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư chế biến. Hiện nay, đã có nhiều mô hình liên kết chuỗi giá trị, như: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản T9 liên kết xây dựng vùng nguyên liệu xoài keo, chanh leo; các nhà máy chế biến dứa liên kết thu mua sản phẩm cho các vùng dứa nguyên liệu; các nhà máy chế biến lâm sản và cơ sở chế biến rau, quả, thực phẩm... Bên cạnh đó, phải kể đến các chuỗi liên kết sản xuất nguyên liệu sắn tại nhiều địa phương khu vực miền núi như: Thượng Ninh, Ngọc Liên, Luận Thành, Điền Lư... Ngoài ra, một số nhà máy chế biến tinh bột sắn đã chủ động đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, như: Công ty TNHH Chế biến nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân, Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Phúc Thịnh...

Vùng đất Cát Tân cũ, nay là xã Thượng Ninh vốn là nơi trồng chè từ những năm 1970. Tuy nhiên, qua thời gian, diện tích trồng chè dần thu hẹp do người dân chuyển đổi sang một số cây trồng khác. Những năm gần đây, nhận thấy đây là cây trồng phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng, xã đã khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi đất đồi kém hiệu quả kinh tế để mở rộng diện tích trồng chè. Bên cạnh đó, chú trọng đưa các giống chè mới có năng suất, chất lượng cao, thích hợp làm nguyên liệu để chế biến chè xanh cao cấp như giống Kim Tuyên, Ngọc Thúy, PH8... vào sản xuất; khuyến khích người dân đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy thu hái, máy chế biến... tạo ra sản phẩm chè sạch, an toàn. Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến chè truyền thống nhằm tạo ra sản phẩm chè có chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Giám đốc HTX dịch vụ nông lâm nghiệp và sản xuất chè Thanh Vân, cho biết: “Nhằm hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, các xã đã rà soát diện tích cây trồng kém hiệu quả kinh tế, chuyển đổi sang trồng chè. HTX đã đưa sản phẩm chè Thanh Vân tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu”. Cùng với chè, trên địa bàn xã còn phát triển diện tích trồng sắn, xoài keo, dược liệu... nhiều diện tích đã và đang được ký hợp đồng cung ứng cho doanh nghiệp để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 240ha chè, chủ yếu tại các xã: Thượng Ninh, Hóa Quỳ, Như Xuân, Thọ Bình...

Nhiều năm nay, dứa là một trong những loại cây trồng đã và đang phục vụ công nghiệp chế biến đạt hiệu quả kinh tế cao với diện tích sản xuất gần 4.000ha. Để phát triển bền vững diện tích trồng dứa nguyên liệu, thông qua đề án định hướng các địa phương sản xuất cây ăn quả tập trung (trong đó có cây dứa), tỉnh đã tập trung rà soát quy hoạch, dựa trên điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và dự báo nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong và ngoài tỉnh để bố trí cơ cấu diện tích phù hợp cho cây dứa tại một số xã như: Hà Long, Ngọc Trung, Vân Du... Hiện nay, người dân đã áp dụng khoa học - kỹ thuật để cây dứa cho thu hoạch quanh năm, giảm được nguy cơ được mùa, mất giá do mất cân đối cung cầu thị trường nông sản. Đồng thời, liên kết với một số doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh để có thị trường tiêu thụ bền vững, ổn định cho sản phẩm dứa địa phương như: Công ty CP Chế biến nông sản Trung Thành, Công ty CP Xuất nhập khẩu nông sản Đồng Xanh...

Không chỉ đạt hiệu quả cao về kinh tế, tháo gỡ được nút thắt về thị trường “được mùa mất giá”, trước yêu cầu của doanh nghiệp, diện tích trồng cây phục vụ chế biến hầu hết được gieo trồng tập trung, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp gắn với chế biến của tỉnh. Vì vậy, thời gian tới, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, rà soát, lựa chọn các loại cây trồng chủ lực phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, điều kiện canh tác để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất tập trung. Bên cạnh đó, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chú trọng gieo trồng các giống mới để nâng cao năng suất, chất lượng để kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào... Từ đó, thu hút doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Đồng thời, tiếp tục duy trì, mở rộng diện tích, năng suất các vùng nguyên liệu đã trồng; khuyến khích, hỗ trợ người dân thành lập các tổ hợp tác, HTX làm cầu nối trong việc liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân với doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Lê Ngọc