Mở lối nâng cao đời sống cho người dân Thượng Ninh

Thượng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Thượng Ninh, Cát Vân, Cát Tân. Đây là địa phương có vùng đồi núi rộng lớn, đất sản xuất chủ yếu là đồi dốc, người dân sinh kế lâu nay phụ thuộc chủ yếu vào cây lúa, sắn, ngô và keo. Địa phương có xuất phát điểm thấp, hạ tầng còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ quyết tâm đổi mới cơ cấu nông nghiệp, Thượng Ninh đang từng bước đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tạo bước chuyển rõ nét cho kinh tế địa phương.

Gia đình ông Lê Đức Hạnh, thôn Đồng Tâm, xã Thượng Ninh chuyển đổi đất trồng lúa sang mô hình nhà lưới ứng dụng công nghệ cao cho hiệu quả kinh tế.

Với hơn 12.000 dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân Thượng Ninh trước đây gặp nhiều khó khăn, đất đai canh tác manh mún, năng suất thấp. Trước yêu cầu đổi mới, đảng bộ 3 xã cũ gồm: Thượng Ninh, Cát Vân, Cát Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế như ngô lai, cây rau màu, cây dược liệu và các loại cây ăn quả phù hợp thổ nhưỡng vào thâm canh. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp của Thượng Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, sản lượng lương thực ổn định trên 7.500 tấn/năm; giá trị sản phẩm trên một héc-ta canh tác đạt 84 triệu đồng, tăng 14 triệu đồng so với năm 2020; diện tích rừng trồng và rừng sản xuất ngày càng mở rộng, bảo đảm độ che phủ hơn 57%. Đáng chú ý, xã đã chuyển đổi 128ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn, bước đầu hình thành các mô hình sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích chưa tương xứng với tiềm năng; cơ cấu cây trồng chưa thật sự hợp lý, chậm thích ứng với biến động của thị trường. Nông sản nhiều khi phụ thuộc vào thương lái, thiếu tính liên kết bền vững trong sản xuất - tiêu thụ. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ xã Thượng Ninh đã xác định, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tích tụ đất đai, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn là hướng đi chiến lược, tất yếu để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Nắm bắt xu thế phát triển chung, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học - công nghệ cao, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa quy mô lớn là hướng đi chiến lược trong nhiệm kỳ. Với mục tiêu đặt ra đến năm 2030 chuyển đổi 239ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã tập trung xây dựng chương trình hành động, trong đó chú trọng đến chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường như ngô lai, rau màu, dược liệu, cây ăn quả... Đồng thời, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, gắn với sản phẩm OCOP, hướng đến xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của xã Thượng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Ninh nhấn mạnh: Với tư duy phát triển mới, chuyển đổi từ “tự cung, tự cấp” sang “sản xuất hàng hóa”, phá vỡ lối sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tiến tới xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thượng Ninh cần phải có quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế hộ. Mỗi thôn, mỗi HTX phải là một hạt nhân trong phong trào chuyển đổi, xây dựng mô hình hiệu quả để nhân rộng. Lấy nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống là thước đo của sự phát triển. Mục tiêu xuyên suốt của việc chuyển đổi cây trồng là nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân. Bởi lẽ, sự phát triển kinh tế không chỉ dừng ở những con số, mà phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của người dân, từ ngôi nhà khang trang, con đường bê tông sạch đẹp, đến bữa cơm đủ đầy và con em được học hành trong điều kiện tốt nhất.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ xã đang chỉ đạo UBND xã xây dựng chương trình hành động nhằm thu hút doanh nghiệp và HTX nông nghiệp công nghệ cao đầu tư dịch vụ cơ giới hóa, giảm chi phí sản xuất, nâng sức cạnh tranh cho nông sản. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin để dự báo thị trường, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Cùng với đó đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ, khuyến khích các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp công nghệ cao đầu tư cơ giới hóa, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản.

Tin tưởng rằng, từ những đồi đất ở Thượng Ninh trong tương lai sẽ trở thành vùng đồi cây trồng chuyên canh hàng hóa bền vững, để “đất không ngủ yên, người không ngừng làm giàu” thành hiện thực, góp phần khẳng định sức sống mới của một xã miền núi đang đổi thay từng ngày.

Bài và ảnh: Minh Hiếu