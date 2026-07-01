Mô hình “Một cửa” tại bệnh viện

Không còn phải cầm hồ sơ đi qua nhiều phòng, nhiều khâu để xin xác nhận, đóng dấu hay nhận kết quả, người dân đến khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế trên địa bàn Thanh Hóa đang từng bước được trải nghiệm quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn nhờ mô hình “Một cửa”.

Mô hình “Một cửa” tại Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn tạo sự chuyển biến trong phục vụ người dân.

Gọn thủ tục, giảm thời gian chờ

Cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, ngành y tế Thanh Hóa xác định cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các chủ trương của Trung ương về chuyển đổi số quốc gia và cải cách thủ tục hành chính, Sở Y tế Thanh Hóa đã yêu cầu các bệnh viện công lập trên địa bàn nghiên cứu, sớm triển khai mô hình “Một cửa”. Mục tiêu là xây dựng quy trình phục vụ đồng bộ, liên thông, giảm tối đa các khâu trung gian, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm số lần đi lại của người bệnh, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ sở y tế.

Theo đó, các bệnh viện phải rà soát toàn bộ quy trình từ tiếp đón, khám bệnh, thanh toán viện phí, cấp phát thuốc, trả kết quả đến giải quyết các thủ tục hành chính; mạnh dạn cắt giảm những khâu không cần thiết và ưu tiên giải quyết theo cơ chế “Một cửa” đối với những thủ tục thường xuyên phát sinh như giấy khám sức khỏe, giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chuyển viện, giấy ra viện, giấy chứng sinh, tóm tắt hồ sơ bệnh án, sao chụp hồ sơ bệnh án... Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác dữ liệu dân cư và ứng dụng VNeID nhằm giảm giấy tờ, giảm thời gian xử lý hồ sơ.

Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ

Là một trong hai đơn vị tiên phong của tỉnh triển khai mô hình này, Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn đã xây dựng kế hoạch thành lập bộ phận “Một cửa” với chức năng là đầu mối duy nhất tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh. Bộ phận “Một cửa” được bố trí ngay tại sảnh tầng 1 khoa khám bệnh - vị trí thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận ngay khi đến bệnh viện. Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ gồm máy tính kết nối phần mềm quản lý bệnh viện (HIS), máy in, máy scan, máy photocopy, chữ ký số, hệ thống liên thông dữ liệu cùng đội ngũ cán bộ chuyên trách phối hợp với các khoa, phòng để giải quyết nhanh chóng các thủ tục cho người dân. Tại bộ phận “Một cửa” tiếp nhận và xử lý nhiều nhóm thủ tục như giấy khám sức khỏe, giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chuyển viện, giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, tóm tắt hồ sơ bệnh án, cấp lại giấy ra viện, sao hồ sơ bệnh án, hồ sơ thực hành và nhiều thủ tục hành chính khác. Người dân chỉ cần nộp hồ sơ tại một đầu mối thay vì phải tự mang giấy tờ đến nhiều khoa, phòng như trước. Đối với những hồ sơ có thể giải quyết ngay trong ngày, bộ phận “Một cửa” trực tiếp tiếp nhận, xử lý, ký số, đóng dấu và trả kết quả. Những thủ tục cần thêm thời gian sẽ được hẹn cụ thể, đồng thời có thể trả kết quả qua môi trường điện tử hoặc theo nhu cầu của người dân, giúp hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn, chị Nguyễn Thị Hòa chia sẻ: “Trước đây mỗi lần đi khám tôi phải cầm hồ sơ đi nhiều phòng, vừa nộp tiền, vừa xin ký, xin đóng dấu nên mất rất nhiều thời gian. Bây giờ đến bộ phận “Một cửa” được hướng dẫn từ đầu, sau khi khám xong chỉ quay lại nhận kết quả nên nhanh và thuận tiện hơn rất nhiều. Quan trọng là không còn phải lo thiếu giấy tờ hay đi nhầm nơi".

Theo ThS.BSCKII Lê Xuân Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn: "Mục tiêu lớn nhất của mô hình là giảm tối đa thời gian chờ đợi, giảm số lần đi lại của người bệnh, đồng thời chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục theo hướng công khai, minh bạch. Sau thời gian triển khai, nhiều quy trình đã được rút ngắn khoảng 50% thời gian xử lý so với trước, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và xây dựng môi trường bệnh viện chuyên nghiệp, hiện đại".

Từ những kết quả bước đầu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn và Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa, Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu các bệnh viện trong toàn tỉnh nghiên cứu, học tập kinh nghiệm để xây dựng phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Đồng thời, tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi thực hiện, bổ sung thêm các thủ tục có thể giải quyết theo cơ chế “Một cửa”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết: "Việc nhân rộng mô hình “Một cửa” không chỉ góp phần cải cách hành chính trong ngành y tế mà còn thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phục vụ. Khi mọi quy trình đều được tổ chức theo hướng thuận tiện, minh bạch và lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng dịch vụ y tế sẽ tiếp tục được nâng lên, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với hệ thống y tế công lập. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế Thanh Hóa trong năm 2026, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và phát triển hệ thống y tế ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân".

Bài và ảnh: Tô Hà