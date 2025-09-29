Mô hình camera an ninh trật tự ở Đồng Tiến

Trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tại xã Đồng Tiến, mô hình “Camera an ninh” được triển khai đã mang lại hiệu quả rõ rệt, không chỉ góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm mà còn tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân dân, hướng tới một cộng đồng an toàn, văn minh và bền vững.

Hệ thống camera an ninh góp phần giữ cuộc sống bình yên cho người dân xã Đồng Tiến.

Xã Đồng Tiến có diện tích hơn 21km2, dân số hơn 22.500 người. Với vị trí giáp ranh nhiều phường, xã, lại nằm trên các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 517, đường Nghi Sơn- Sao Vàng, đường cao tốc Bắc - Nam, địa bàn Đồng Tiến tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT. Thực tế, dù tình hình an ninh trong xã cơ bản ổn định, song vẫn còn những yếu tố tiềm ẩn, đó là tình trạng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, vi phạm môi trường hay các vụ việc liên quan đến giao thông... Trước tình hình trên, việc áp dụng công nghệ, nhất là hệ thống camera giám sát đã được xác định là hướng đi phù hợp, vừa hiện đại, vừa sát với nhu cầu thực tế. Đây cũng là nội dung quan trọng trong kế hoạch đảm bảo ANTT mà Công an xã Đồng Tiến tham mưu cho chính quyền triển khai.

UBND xã Đồng Tiến đã xây dựng mô hình “Camera đảm bảo ANTT”. Hệ thống gồm 120 mắt camera được lắp đặt phủ khắp các khu dân cư, các tuyến đường chính và những điểm trọng yếu trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra không chỉ là quan sát, giám sát tình hình ANTT thường ngày mà còn nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng trong điều tra, xử lý khi có vụ việc xảy ra. Hình ảnh camera là bằng chứng khách quan, giúp xác định nhanh đối tượng, phương tiện, diễn biến tình huống.

Ngay sau khi được đưa vào vận hành, mô hình camera an ninh tại xã Đồng Tiến đã nhanh chóng chứng minh hiệu quả rõ rệt. Hình ảnh từ hệ thống không chỉ giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm như trật tự giao thông, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản mà còn trở thành bằng chứng khách quan, đảm bảo tính thuyết phục trong quá trình xử lý. Bên cạnh đó, sự hiện diện của camera trên các tuyến đường, khu dân cư còn có tác dụng răn đe mạnh mẽ, buộc các đối tượng có ý đồ xấu phải dè chừng, từ đó góp phần ngăn ngừa nguy cơ phạm tội ngay từ trong “trứng nước”.

Không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an ninh, hệ thống camera còn tạo ra nhiều giá trị xã hội thiết thực. Đó là tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, số vụ vi phạm pháp luật hình sự giảm so với trước, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao. Camera đã hỗ trợ tích cực trong đời sống cộng đồng, giúp người dân tìm lại người thân thất lạc, truy vết phương tiện bị mất hay xác định nguyên nhân các vụ va chạm giao thông. Nhờ đó, niềm tin của Nhân dân vào chính quyền và lực lượng công an cơ sở thêm được củng cố...

Không thể phủ nhận rằng, để mô hình camera an ninh phát huy hiệu quả, yếu tố then chốt chính là sự đồng thuận và chung tay của Nhân dân. Nếu như hệ thống thiết bị mang lại công cụ giám sát hiện đại, thì sự ủng hộ của người dân lại tạo nên nền tảng bền vững cho mô hình. Ngay từ những ngày đầu triển khai, UBND xã và lực lượng công an đã kiên trì tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu rõ lợi ích thiết thực: Không chỉ bảo vệ an toàn cho cộng đồng mà còn trực tiếp gắn bó với từng gia đình. Chính nhờ sự thấu hiểu này, nhiều hộ dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã tự nguyện góp kinh phí, công sức, cùng nhau xây dựng và duy trì hệ thống camera. Sự tham gia ấy không chỉ góp phần giảm gánh nặng cho chính quyền mà còn khẳng định tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ giữ gìn ANTT”, đưa công tác bảo vệ cuộc sống bình yên thành trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Từ những kết quả tích cực đạt được, thời gian tới, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Tiến không chỉ dừng lại ở việc khai thác hiệu quả hệ thống camera hiện có, mà UBND xã đã chủ động lên kế hoạch dự trù kinh phí, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, từ các hộ dân đến doanh nghiệp và những mạnh thường quân để bảo đảm tính bền vững, lâu dài cho mô hình.

Song song với đó, địa phương cũng hướng tới việc khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đặc biệt là bổ sung camera tại các khu vực “điểm mù” nhằm tạo thành mạng lưới giám sát khép kín, toàn diện hơn. Đáng chú ý, Đồng Tiến dự kiến áp dụng phần mềm quản lý thông minh, kết nối trực tiếp với trung tâm điều hành để nâng cao tốc độ xử lý và tính kịp thời trong mọi tình huống. Cùng với đó, việc đào tạo lực lượng quản lý chuyên trách cũng được đặt ra, nhằm khai thác tối đa nguồn dữ liệu, bảo đảm hệ thống không chỉ dừng ở công cụ giám sát mà còn trở thành nền tảng phục vụ quản lý xã hội hiện đại, hướng đến mục tiêu an toàn - văn minh - phát triển.

Mô hình “camera an ninh” tại xã Đồng Tiến là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm ANTT. Thành công của mô hình không chỉ nằm ở con số camera được lắp đặt hay số vụ việc được xử lý, mà quan trọng hơn là đã tạo dựng niềm tin, ý thức cộng đồng, khẳng định vai trò nòng cốt của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

