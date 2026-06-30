Micro thu âm và mic hát live: Bộ đôi thiết bị giúp nâng cao chất lượng livestream trong thời đại số

Livestream ngày nay không chỉ phục vụ bán hàng mà còn trở thành công cụ phổ biến cho sáng tạo nội dung, ca hát, đào tạo và giao lưu trực tuyến. Cùng với sự phát triển đó, chất lượng âm thanh ngày càng được người dùng quan tâm nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người xem. Vì vậy, micro thu âm và mic hát livestream đã trở thành những thiết bị quan trọng, hỗ trợ tạo nên nội dung chuyên nghiệp và thu hút hơn.

Micro thu âm GoChek – Giải pháp dành cho nhà sáng tạo nội dung

Âm thanh rõ ràng giúp nâng cao chất lượng video và tạo trải nghiệm nghe tốt hơn cho người xem. Với nhu cầu quay video, podcast, review, phỏng vấn hoặc livestream, micro thu âm không dây là lựa chọn phù hợp nhờ khả năng tái tạo giọng nói rõ ràng, giảm tạp âm và linh hoạt sử dụng trong nhiều bối cảnh.

GoChek Ultra S25 – Bước khởi đầu để nâng tầm chất lượng âm thanh

GoChek Ultra S25 được phát triển dành cho những nhà sáng tạo nội dung cần chất lượng âm thanh chuyên nghiệp và ổn định trong mọi điều kiện ghi hình.

Ưu điểm của GoChek Ultra S25:

- AI lọc âm: Tăng khả năng nhận diện giọng nói, giảm ảnh hưởng của tiếng ồn và tái tạo âm thanh tự nhiên.

- Chuẩn thu âm 24-bit: Ghi lại nhiều chi tiết hơn, mang đến chất âm trong trẻo và giàu chiều sâu.

- Smart CSC: Hỗ trợ lọc tạp âm thông minh, giúp giọng nói luôn rõ nét trong nhiều môi trường.

- Intelligent Gain Balance (IGB): Tự động cân bằng âm lượng đầu vào, hạn chế tình trạng nói nhỏ khó nghe hoặc nói lớn gây méo tiếng.

- Pin đầu phát 12 giờ: Đáp ứng nhu cầu quay video, ghi hình hoặc livestream trong thời gian dài.

- Hộp sạc 42 giờ: Bổ sung nhiều lần sạc, thuận tiện khi làm việc ngoài hiện trường.

- Khoảng cách truyền tín hiệu lên đến 250 m: Tăng tính linh hoạt khi ghi hình ở không gian rộng, ít vật cản.

GoChek Ultra S25.

GoChek Ultra S24 – Micro được cộng đồng creators tin chọn

GoChek Ultra S24 hướng đến người mới bắt đầu sáng tạo nội dung hoặc người dùng cần một bộ micro thu âm không dây có mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Ưu điểm của GoChek Ultra S24:

- Giá thành hợp lý: Phù hợp với học sinh, sinh viên, TikToker và người mới làm nội dung.

- Chống ồn khoảng 90%: Giảm đáng kể tiếng gió, tiếng xe cộ và tạp âm môi trường để giọng nói rõ ràng hơn.

- Độ trễ thấp: Đồng bộ âm thanh và hình ảnh ổn định khi quay video hoặc livestream.

- Thiết kế nhỏ gọn: Trọng lượng nhẹ (đầu thu 8g, đầu phát 12g) dễ cài áo và thuận tiện mang theo khi ghi hình.

- Kết nối nhanh: Chỉ cần cắm bộ thu vào thiết bị là có thể sử dụng mà không cần thiết lập phức tạp.

GoChek Ultra S24.

GoChek LivePro G1 – Giải pháp dành cho người yêu ca hát và livestream

Nếu GoChek Ultra S24 và Ultra S25 được phát triển cho nhu cầu thu âm nội dung, GoChek LivePro G1 lại tập trung vào trải nghiệm hát livestream. Thiết bị được thiết kế theo định hướng All In One, tích hợp micro, tai nghe kiểm âm và các tính năng xử lý giọng hát trong cùng một thiết bị. Người dùng chỉ cần kết nối với điện thoại là có thể bắt đầu hát livestream.

Ưu điểm của GoChek LivePro G1:

- Âm thanh tối ưu cho hát live: Công nghệ Smart Vocal Enhancement (SVE) kết hợp bộ xử lý tín hiệu DSP giúp giọng hát rõ ràng, dày hơn và có hiệu ứng tự nhiên.

- Hỗ trợ livestream ca hát: Chip DC 1.0 cho phép thu đồng thời giọng hát và nhạc nền từ điện thoại, giúp âm thanh trong video ổn định và hạn chế hiện tượng rè hoặc nhiễu.

- Dễ sử dụng: Thiết kế nhỏ gọn, thao tác đơn giản, chỉ cần cắm là sử dụng ngay mà không cần cài đặt phức tạp.

- Kiểm âm trực tiếp: Tai nghe kiểm âm tích hợp giúp người dùng dễ dàng theo dõi giọng hát trong quá trình biểu diễn.

- Linh hoạt trong nhiều tình huống: Phù hợp khi livestream, quay video cover, biểu diễn trực tuyến hoặc ghi hình nội dung giải trí.

GoChek LivePro G1.

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Khóa học thanh nhạc độc quyền dành cho khách hàng GoChek LivePro G1

GoChek hợp tác cùng Cô Giáo Quàng xây dựng khóa học thanh nhạc gồm 9 buổi, được tặng kèm cho khách hàng khi mua GoChek LivePro G1. Nội dung khóa học tập trung vào các kỹ năng nền tảng, giúp người học cải thiện khả năng ca hát và tự tin hơn khi livestream.

Nội dung nổi bật của khóa học gồm:

- Luyện hơi: Hướng dẫn kiểm soát hơi thở để hát ổn định và bền giọng.

- Luyện phát âm: Cải thiện độ rõ lời, giúp người nghe dễ tiếp nhận nội dung bài hát.

- Xử lý bài hát: Hướng dẫn cách thể hiện cảm xúc, ngắt nghỉ và xử lý những đoạn nhạc phù hợp.

- Rèn luyện sự tự tin: Hỗ trợ người học xây dựng phong thái khi hát livestream và giao tiếp với người xem.

Khóa học là giá trị gia tăng đi kèm sản phẩm, giúp người dùng có cơ hội nâng cao kỹ năng biểu diễn và khai thác hiệu quả thiết bị trong quá trình sử dụng.

Chất lượng âm thanh đang trở thành một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh trong hoạt động sáng tạo nội dung. Việc lựa chọn đúng thiết bị giúp cải thiện trải nghiệm người xem và nâng cao hiệu quả truyền tải thông điệp. Với hệ sinh thái gồm GoChek Ultra S24, Ultra S25, GoChek LivePro G1 cùng khóa học thanh nhạc đi kèm, GoChek mang đến giải pháp toàn diện, đáp ứng nhu cầu từ người mới bắt đầu đến các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.