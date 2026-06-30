“Messi xứ Thanh” Lê Quốc Phương lần đầu cầm quân tại Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 sẽ có sự xuất hiện của một gương mặt đặc biệt trên băng ghế huấn luyện, đó là cựu tiền vệ Lê Quốc Phương - người được nhiều người hâm mộ gọi là “Messi xứ Thanh”. Lê Quốc Phương đã xác nhận sẽ thành lập hai đội bóng U8 và U10 tham dự giải đấu.

Cựu cầu thủ Lê Quốc Phương sẽ lần đầu cầm quân tại Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Đây sẽ là lần đầu tiên Quốc Phương góp mặt tại sân chơi bóng đá nhi đồng với vai trò huấn luyện viên. Cựu cầu thủ của Đông Á Thanh Hóa sẽ trực tiếp chỉ đạo các học trò trong suốt hành trình chinh phục giải đấu, đánh dấu bước chuyển từ một biểu tượng trên sân cỏ V.League sang vai trò người truyền lửa cho thế hệ cầu thủ nhí.

Quốc Phương cho biết Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa là sân chơi bổ ích, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường thi đấu và phát hiện tài năng trẻ.

Quốc Phương và các cộng sự sẽ tuyển chọn lực lượng từ hệ thống bóng đá cộng đồng của mình.

Hiện anh cùng các cộng sự đang gấp rút tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc nhất từ hệ thống các lớp bóng đá cộng đồng của Trung tâm Huy Star - Lê Quốc Phương để xây dựng lực lượng cho hai đội U8 và U10.

Sau hơn 16 năm thi đấu chuyên nghiệp, phần lớn thời gian gắn bó với bóng đá Thanh Hóa, Quốc Phương luôn được nhớ đến bởi lối chơi kỹ thuật, những pha xử lý đầy ngẫu hứng và tinh thần thi đấu máu lửa.

Việc một trong những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất của bóng đá xứ Thanh xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo tại giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến sức hút đặc biệt cho mùa giải năm nay.

Hoàng Sơn