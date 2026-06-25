Máy dọn đường công nghiệp đẩy tay, ngồi lái đáng mua 2026

Máy dọn đường là giải pháp thay thế sức người hiệu quả trong việc thu gom đất cát, lá cây và rác thải ở những khu vực có diện tích lớn. Dưới đây là đánh giá khách quan về 5 dòng máy quét rác đường từ đẩy tay đến ngồi lái phổ biến hiện nay.

Máy dọn đường Kumisai KMS S1

Thông số kỹ thuật:

Độ rộng làm việc: 980 mm

Độ rộng chổi chính: 480 mm

Thùng chứa bụi bẩn, rác: 55L

Hiệu quả làm sạch: 4.200 m2/h

Trọng lượng: 25 kg

Kumisai KMS S1.

Máy dọn đường Kumisai KMS S1 là dòng xe đẩy cơ học, cực kỳ linh động cho các khuôn viên trường học, hoặc sân xưởng nhỏ. Máy không dùng động cơ hay ắc quy nên trọng lượng chỉ 25 kg. Ai cũng có thể vận hành nhẹ nhàng khi làm vệ sinh.

Máy được trang bị cặp chổi bên đường kính 350mm, độ rộng quét 980 mm, mỗi giờ làm việc có thể dọn sạch tới 4.200 m2 mặt sân. Thùng chứa rác 55 lít đáp ứng tốt yêu cầu gom lá cây, giấy vụn, vỏ bánh kẹo trên các tuyến đường.

Giá tham khảo: 4.600.000 VNĐ

Máy dọn đường ngồi lái Kumisai KMS-1350E

Thông số kỹ thuật:

Kiểu làm việc: Ngồi lái

Tổng công suất: 2160W

Dung lượng ắc quy: 48V / 65Ah

Độ rộng chổi chính: 590 mm

Đường kính chổi bên: 2 x 500 mm

Số lượng chổi: 2

Độ rộng làm việc: 1350 mm

Hiệu quả làm sạch: 8.000 m2/h

Thùng chứa bụi rác: 120L

Thùng chứa nước sạch: 100L

Tốc độ di chuyển: 0 - 10 km/h

Kumisai KMS-1350E.

Kumisai KMS-1350E giảm đáng kể sức lao động cho công nhân tại các khu đô thị, nhà máy hoặc trung tâm thương mại. Người vận hành chỉ cần ngồi vào khoang lái như điều khiển một chiếc xe điện. Xe có tốc độ tối đa 10 km/h, chạy liên tục từ 3 đến 5 tiếng nhờ hệ thống ắc quy 48V / 65Ah, thu gom toàn bộ rác thải.

Với sự kết hợp giữa thùng rác 120 lít và thùng nước sạch 100 lít để phun sương dập bụi, xe nhanh chóng gom sạch rác, lá cây mà không làm bụi bay mù mịt ảnh hưởng đến người xung quanh.

Giá tham khảo: 112.000.000 VNĐ

Máy dọn đường đẩy tay Kumisai KMS S3

Thông số kỹ thuật:

Hiệu quả làm sạch: 4.800 m2/h

Thời gian làm việc: 4 - 5 giờ

Điện áp ắc quy: 12VDC / 270W

Độ rộng làm việc: 1050 mm

Độ rộng chổi chính: 500 mm

Thùng chứa rác: 35L

Thùng chứa nước sạch: 10L

Kumisai KMS S3.

Kumisai KMS S3 là dòng đẩy tay. Tuy nhiên, xe có hỗ trợ thêm ắc quy tạo lực quay cho chổi và hệ thống phun sương dập bụi từ bình nước. Người thợ dễ dàng đẩy máy suốt 4 đến 5 tiếng mà không bị mệt.

Thiết kế chắc chắn cùng bề rộng làm việc 1050 mm giúp máy vận hành ổn định trong quá trình quét dọn. Do đó, một nhân công có thể dọn tới 4.800 m2 mỗi giờ, tương đương 4 đến 5 người quét chổi tre thủ công.

Giá tham khảo: 32.500.000 VNĐ

Máy dọn đường ngồi lái Kumisai KMS-S12

Thông số kỹ thuật:

Tổng công suất: 3160W

Động cơ lái: 1800W

Motor chổi chính: 1000W

Motor hút: 500W x 2

Công suất rung: 50W x 2

Hiệu quả làm sạch: 24.600 m2/h

Thùng chứa rác: 220L

Thùng chứa nước sạch: 100L

Thời gian làm việc: 4 - 6H

Tốc độ di chuyển: 0 - 10 km/h

Độ dốc tối đa: 25%

Kumisai KMS-S12.

Kumisai KMS-S12 là dòng xe quét rác ngồi lái dọn đường chuyên nghiệp, có thiết kế như một chiếc xe ô tô nhỏ. Sản phẩm thường được sử dụng tại các khu công nghiệp, nhà máy xi măng.

Với động cơ lái mạnh mẽ 1800W và tổng công suất 3160W, xe dễ dàng leo các con dốc lên đến 25% ở cửa hầm hoặc cầu cảng mà không bị đuối máy. Khả năng làm sạch của máy cực kỳ đáng nể khi sở hữu tới 4 chổi bên và 1 chổi chính rộng 800mm. Toàn bộ diện tích lên tới 24.600 m2 được vệ sinh chỉ sau một giờ.

Giá tham khảo: 235.000.000 VNĐ

Máy dọn đường ngồi lái Kumisai KMS S18

Thông số kỹ thuật:

Điện áp pin: 60V / 200Ah

Motor lái: 3000W

Motor chổi chính: 1200W

Motor chổi bên: 4 x 100W

Motor hút: 4000W

Hiệu suất làm việc: 20.000 - 35.000 m2/h

Thời gian làm việc: 3 - 6 giờ

Tốc độ di chuyển: 0 - 35 km/h

Thùng chứa nước: 320L

Thùng chứa rác: 240L

Kumisai KMS S18.

Nằm ở phân khúc cao nhất, Kumisai KMS S18 là giải pháp cho các công trường, trục đường nội khu đô thị lớn hoặc đường băng sân bay diện tích rộng. Điểm khác biệt lớn nhất là tốc độ di chuyển lên tới 35 km/h nhờ motor lái công suất khủng 3000W. Xe dễ dàng di chuyển nhanh giữa các phân khu rộng lớn.

Kumisai KMS S18 sở hữu hiệu suất làm sạch lên tới 35.000 m2/h. Motor hút 4000W, đảm bảo dọn sạch các loại rác như lá cây, bụi thô, đất, cát mà không để lại bất kỳ vệt bẩn nào.

Giá tham khảo: 490.000.000 VNĐ

Để giải quyết triệt để bài toán thu gom rác và kiểm soát bụi bẩn trên diện tích hàng ngàn mét vuông, hãy lựa chọn các sản phẩm trên đây. Chắc chắn các sản phẩm máy dọn đường sẽ làm khoản đầu tư xứng đáng cho doanh nghiệp của bạn.