Máy bay chiến đấu thế hệ mới F-47 của Mỹ cất cánh vào năm 2028

Boeing đã bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu F-47 đầu tiên cho Không quân Mỹ.

Ảnh: Không quân Mỹ/TWZ.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng David Allvin, đã cung cấp một bản cập nhật ngắn gọn về F-47 trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Vũ trụ hôm 22/9. Trước đó, hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Boeing đã được chọn trong cuộc cạnh tranh chế tạo máy bay chiến đấu có người lái thuộc sáng kiến ​​Chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD) của Không quân Mỹ. Nỗ lực NGAD cũng bao gồm việc phát triển máy bay không người lái mới, cũng như động cơ phản lực tiên tiến, vũ khí, thiết bị tác chiến điện tử, cảm biến, hệ sinh thái mạng, khả năng quản lý chiến đấu...

“Sau nhiều năm nghiên cứu, hàng trăm giờ thử nghiệm, Tổng thống đã công bố F-47,” Allvin nói. “Đây là nền tảng, cùng với tất cả các hệ thống còn lại, sẽ đảm bảo sự thống trị trong tương lai.” “Chúng ta phải hành động nhanh lên. Tôi phải nói với các bạn, năm 2026 đã gần kề. Đội ngũ cam kết sẽ đưa chiếc đầu tiên cất cánh vào năm 2028,” ông nói tiếp.

Trước đó, Không quân Mỹ cho biết F-47 dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trước khi nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Donald Trump kết thúc vào ngày 20/1/2029.

Chi tiết về chương trình F-47 và thiết kế của máy bay vẫn được bảo mật. Tại thời điểm này, vẫn chỉ có hai bản vẽ chính thức về máy bay, mà các quan chức Không quân Mỹ cho biết không nhất thiết phản ánh đầy đủ hình dáng thực tế của máy bay.

Ảnh: Không quân Mỹ/TWZ.

Không quân Mỹ cho biết F-47 dự kiến ​​có bán kính chiến đấu hơn 1.000 hải lý và có thể đạt tốc độ trên Mach 2. Với tầm bay này, máy bay phản lực thế hệ thứ sáu mới sẽ tăng tầm hoạt động ít nhất khoảng 25% so với các máy bay chiến đấu hiện có của Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ máy bay có thể bay hành trình bao xa mà không cần bật chế độ đốt sau (siêu hành trình) và mức độ hiệu quả ra sao.

F-47 từ lâu đã được kỳ vọng sẽ sở hữu khả năng tàng hình thế hệ mới trên mọi phương diện, bao gồm khả năng giảm đáng kể tín hiệu hồng ngoại cùng với tiết diện phản xạ radar thấp. “Chiến tranh quang phổ” và “thống trị quang phổ” là những trọng tâm chính của toàn bộ sáng kiến ​​NGAD.

Cũng cần lưu ý rằng Boeing đã tham gia cuộc đua giành hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo cho tàu sân bay F/A-XX của Hải quân Mỹ. Bản phác thảo đề xuất F/A-XX công bố gần đây có những điểm tương đồng với những gì đã được công bố cho đến nay về F-47.

Bản phác thảo đề xuất F/A-XX của Boeing cho Hải quân Mỹ, có một số điểm tương đồng với bản phác thảo F-47. Ảnh: Boeing.

Không quân Mỹ cho biết họ có kế hoạch mua ít nhất 185 chiếc F-47, phù hợp với tầm nhìn ban đầu về một máy bay kế nhiệm F-22 Raptor. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về việc liệu con số đó có thể thay đổi trong tương lai hay không. Chi phí dự kiến ​​của F-47 cũng chưa rõ ràng, nhưng các dự đoán trước đây cho rằng nó có giá gấp ba lần máy bay chiến đấu F-35, hoặc hơn 300 triệu đô la dựa trên thông tin công khai.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng David Allvin nhấn mạnh F-47 chỉ là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa rộng lớn hơn nhằm đảm bảo không quân duy trì lợi thế trước mọi đối thủ tiềm tàng.

TD (theo TWZ)