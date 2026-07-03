Máy bay chiến đấu không người lái mở ra cuộc cách mạng không chiến

Chủ tịch Tập đoàn công nghệ quốc phòng Baykar Thổ Nhĩ Kỳ Selçuk Bayraktar cho rằng, máy bay chiến đấu không người lái đang mở ra một cuộc cách mạng trong chiến tranh trên không và có thể thay thế phần lớn các tiêm kích có người lái trong vài thập kỷ tới.

Chủ tịch Tập đoàn công nghệ quốc phòng Baykar Thổ Nhĩ Kỳ, Selçuk Bayraktar. Ảnh: Baykar.

Phát biểu ngày 2/7 tại Trung tâm Công nghệ Quốc gia Özdemir Bayraktar ở Istanbul, trong buổi tiếp đón đoàn đại biểu Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và Hội đồng Nghị viện NATO, ông Bayraktar khẳng định mẫu máy bay chiến đấu không người lái KIZILELMA do Baykar phát triển là dấu mốc mang tính đột phá của ngành hàng không quân sự. Theo ông, các máy bay chiến đấu không người lái không nên được xếp theo các thế hệ như tiêm kích truyền thống.

Ông nhấn mạnh: “Đây không phải là máy bay chiến đấu thế hệ thứ bảy hay bất kỳ thế hệ nào khác, mà là một nền tảng robot hoàn toàn mới”. Theo ông, ưu thế lớn nhất của máy bay chiến đấu không người lái là không phụ thuộc vào phi công. Trong khi đào tạo một phi công chiến đấu có thể mất tới 10 năm, các nền tảng tự hành có thể nhanh chóng nâng cấp và chia sẻ năng lực tác chiến thông qua cập nhật phần mềm, giúp giảm chi phí vận hành và tăng tốc độ triển khai lực lượng.

Ông dự báo trong khoảng 10 năm tới, máy bay không người lái sẽ phát triển đa dạng về chủng loại, còn máy bay chiến đấu không người lái sẽ từng bước thay thế tiêm kích có người lái nếu tiếp tục chứng minh hiệu quả trên chiến trường.

Máy bay chiến đấu không người lái KIZILELMA do Baykar phát triển. Ành: Baykar.

Bên cạng đó ông cho rằng, các cuộc tấn công bằng UAV giá rẻ với quy mô lớn đang tạo ra thách thức mới cho phòng không khi chi phí đánh chặn cao hơn nhiều so với chi phí triển khai, đồng thời cảnh báo công nghệ không người lái có nguy cơ bị các tổ chức khủng bố lợi dụng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Được biết, KIZILELMA - mẫu máy bay chiến đấu không người lái thế hệ mới do Baykar phát triển, được thiết kế thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất và tác chiến hiệp đồng với máy bay chiến đấu có người lái. Đây được xem là một trong những chương trình quốc phòng trọng điểm của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm nâng cao năng lực tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.