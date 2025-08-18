Maxsolar cùng những dự án lắp đặt đèn năng lượng mặt trời bền vững, thẩm mỹ cao

Đèn năng lượng mặt trời Maxsolar không chỉ là giải pháp chiếu sáng xanh, mà còn là một phần của hàng loạt dự án ý nghĩa trên khắp cả nước. Từ thành thị đến vùng sâu vùng xa, Maxsolar đang từng bước đưa ánh sáng bền vững đến mọi người.

Các dự án tiêu biểu đã triển khai

Tính đến nay, Maxsolar đã lắp đặt khoảng 3.500–4.000 bộ đèn năng lượng mặt trời cho hàng ngàn dự án trên khắp cả nước – từ miền núi, vùng sâu vùng xa đến các đô thị lớn, khu du lịch, công trình công cộng và khu dân cư. Mỗi dự án đều được chúng tôi khảo sát, thiết kế, lắp đặt và bảo trì theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, mang lại hiệu quả chiếu sáng tối ưu và tiết kiệm lâu dài.

Thời gian chiếu sáng trung bình : 12–16 giờ mỗi đêm.

Tiết kiệm chi phí điện : lên tới 80% mỗi năm so với hệ thống đèn truyền thống.

Tỷ lệ hài lòng của khách hàng : 98% sau khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Mang ánh sáng về miền núi và vùng quê xa xôi

Tại các tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Hà Giang, Sơn La, Maxsolar đã triển khai hàng trăm bộ đèn năng lượng mặt trời 300w cho các hộ gia đình ở vùng cao, nơi điện lưới khó tiếp cận. Mỗi bộ đèn hoạt động độc lập, chỉ cần đặt tấm pin ở nơi có nắng là có thể cung cấp ánh sáng suốt đêm, mang lại sự an toàn và tiện lợi cho sinh hoạt.

Giải pháp tối ưu cho công trình công cộng và thương mại

Không chỉ phục vụ nhu cầu chiếu sáng gia đình, đèn năng lượng mặt trời Maxsolar còn chứng minh hiệu quả vượt trội trong các công trình công cộng và hạ tầng thương mại . Với ưu điểm tiết kiệm điện, không cần kéo dây phức tạp, tuổi thọ cao và khả năng hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, sản phẩm của Maxsolar đã được ứng dụng rộng rãi tại:

Công viên, quảng trường, khu vui chơi : Hệ thống đèn sân vườn và đèn trụ cổng năng lượng mặt trời tạo ánh sáng đồng đều, an toàn, đồng thời làm nổi bật không gian cảnh quan vào buổi tối.

Sân vận động, bãi giữ xe, nhà xưởng : Đèn pha công suất lớn (150W – 300W) cho ánh sáng trắng rõ nét, phạm vi chiếu rộng 30–50m, đáp ứng các hoạt động ban đêm và đảm bảo an ninh.

Tuyến đường, phố đi bộ, khu đô thị : Đèn đường năng lượng mặt trời tự động bật/tắt, thời gian hoạt động 10–12 giờ mỗi đêm, tiết kiệm 70–80% chi phí điện năng hàng tháng.

Khu thương mại và khu công nghiệp : Giải pháp lắp đặt nhanh gọn, không ảnh hưởng hạ tầng hiện tại, phù hợp với các khu vực cần triển khai đồng loạt trong thời gian ngắn.

Với các dự án chiếu sáng công cộng, Maxsolar thực hiện trọn gói từ khảo sát – thiết kế – lắp đặt – bảo trì định kỳ . Nhờ vậy, hệ thống hoạt động ổn định, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và nâng cao mỹ quan đô thị.

Những dự án thiện nguyện – Ánh sáng lan tỏa yêu thương

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Maxsolar thường xuyên thực hiện các dự án thiện nguyện. Tiêu biểu là chương trình trao tặng và lắp đặt miễn phí đèn năng lượng mặt trời cho hộ gia đình khó khăn tại Lạng Sơn và Hà Nội, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt và tăng cường an toàn vào ban đêm.

Dự án khu dân cư & đô thị

Nhiều khu dân cư, khu đô thị mới TP.HCM đã lựa chọn đèn năng lượng mặt trời Maxsolar để chiếu sáng đường nội bộ, lối đi bộ và khu vui chơi. Hệ thống vận hành tự động, ổn định, không tốn chi phí điện hàng tháng.

Dự án tại khu du lịch & resort

Tại các khu nghỉ dưỡng ven biển, Maxsolar đã triển khai hệ thống đèn sân vườn, đèn trụ cổng và đèn pha trang trí cảnh quan. Giải pháp này không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn tạo điểm nhấn ánh sáng thẩm mỹ, nâng cao trải nghiệm cho du khách và khẳng định hình ảnh thân thiện với môi trường.

Quy trình triển khai – Chuyên nghiệp và đồng bộ

Maxsolar luôn đặt chất lượng và hiệu quả công trình lên hàng đầu. Mỗi dự án đều tuân thủ quy trình 5 bước rõ ràng và khoa học:

Bước 1: Khảo sát hiện trạng Đội ngũ kỹ thuật đánh giá địa hình, cường độ ánh sáng tự nhiên, mật độ giao thông và nhu cầu chiếu sáng thực tế.

Bước 2: Lập phương án kỹ thuật Chọn loại đèn, công suất, chiều cao cột và khoảng cách lắp đặt để tối ưu hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm chi phí.

Bước 3: Thi công lắp đặt Sử dụng vật tư chính hãng, lắp đặt theo tiêu chuẩn an toàn điện và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Bước 4: Nghiệm thu và bàn giao Kiểm tra toàn bộ hệ thống, đảm bảo hoạt động ổn định trước khi bàn giao cho đơn vị sử dụng.

Bước 5: Bảo hành và hỗ trợ hậu mãi Maxsolar cung cấp dịch vụ bảo hành dài hạn, bảo trì định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật 24/7 khi khách hàng cần.

Nhờ quy trình bài bản, nhiều công trình của Maxsolar đã vận hành ổn định trên 5 năm mà không cần thay thế linh kiện lớn.

Dù bạn đang tìm giải pháp chiếu sáng cho khu dân cư, nhà máy, trang trại, khu du lịch hay hạ tầng giao thông, Maxsolar luôn sẵn sàng mang đến những phương án tối ưu nhất. Hãy để Maxsolar đồng hành cùng bạn trong hành trình xây dựng những công trình xanh, tiết kiệm và bền vững.

Liên hệ ngay với Maxsolar để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá tốt nhất cho dự án của bạn qua thông tin liên hệ dưới đây:

Website: maxsolar.vn

Hotline: 0844.887.111

Email: vietnhat82017@gmail.com

Địa chỉ: Số 09-NV, dự án khu nhà ở Cầu Diễn mở rộng, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội, Việt Nam

Maxsolar cam kết tiếp tục đồng hành trong các dự án chiếu sáng xanh, từ khu dân cư, công trình công cộng đến những chuyến đi thiện nguyện. Mỗi chiếc đèn năng lượng mặt trời không chỉ mang lại ánh sáng, mà còn góp phần xây dựng tương lai bền vững cho cộng đồng.

Quang Trung