Mạch nguồn cách mạng từ hang núi Chõ

Trong lòng núi Chõ, xã Nga An, những bước đi đầu tiên của Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương được hình thành bí mật, gắn liền với phong trào đấu tranh của quân và dân nơi đây. Từ lớp đảng viên trung kiên thuở ấy, mạch nguồn cách mạng tiếp tục lan tỏa, để hôm nay cán bộ, Nhân dân Nga An kế tục, dựng xây quê hương ngày càng khởi sắc.

Ông Mai Xuân Thủy, Bí thư chi bộ thôn Bắc Sơn bên tấm bia ghi thời điểm ra đời Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương.

Theo lối đường nhỏ quanh co, chúng tôi tìm về núi Chõ - nơi ghi dấu sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên ở phía Bắc huyện Nga Sơn trước đây. Nơi đây còn tấm bia đá ghi rõ ngày tháng ra đời và các chiến sĩ cách mạng đầu tiên của chi bộ. Tại địa danh này, trang sử đấu tranh kiên cường của mảnh đất Nga An, vùng quê “cửa sông, đầu núi” đã được mở ra.

Sách Lịch sử Đảng bộ xã Nga An (1947-2009) ghi: “Đúng 12h ngày 4/4/1947, tại núi hang Chõ, ba đồng chí Phạm Văn Phan, Nguyễn Ngọc Hồ, Nguyễn Bá Nhiễm được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Để giữ bí mật cho cơ sở Đảng mới thành lập, họ đặt tên mật là Chi bộ Tây Hồ, đồng chí Phạm Văn Thảo được cử làm Bí thư. Đồng chí Mai Ngân thay mặt Huyện ủy về dự. Như vậy, ở phía Bắc huyện Nga Sơn chi bộ Đảng đầu tiên ra đời, được Huyện Đảng bộ giao nhiệm vụ phát triển Đảng và chỉ đạo mọi mặt đối với các xã"... Đến cuối năm 1947, Chi bộ Tây Hồ đã phát triển được 15 đảng viên".

Nhằm lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ, bọn phản động tạo ra nhiều cuộc bạo loạn, kích động người dân tham gia. “Trước tình hình trên, ngay đêm 17 và ngày 18/10/1947, bộ đội đã được điều động về Nga Sơn và cùng dân quân du kích địa phương tổ chức đánh trận... Đội du kích Nga An đã phối hợp với Công an tỉnh và huyện phục kích bọn phản động nằm lại và truy tìm vũ khí... Như vậy, Chi bộ Đảng Tây Hồ đã cùng Nhân dân, bộ đội, công an đấu tranh chống cuộc bạo loạn có kết quả, đưa cuộc đấu tranh của Nhân dân Nga An sang một giai đoạn mới, một bước phát triển mới” (Lịch sử Đảng bộ xã Nga An).

Những ngày tháng đấu tranh gian khó, đẫm máu và nước mắt ấy đã hun đúc tinh thần kiên cường, bất khuất của quân và dân Nga An. Ngọn lửa cách mạng từ hang núi Chõ không chỉ dập tắt mọi âm mưu bạo loạn phản động, mà còn mở ra con đường mới cho sự trưởng thành của phong trào cách mạng địa phương. Từ hạt nhân Chi bộ Tây Hồ năm 1947, truyền thống đoàn kết, kiên trung ấy đã trở thành mạch nguồn, chảy mãi trong từng thế hệ con người nơi đây. Phát huy sức mạnh cách mạng, trong công cuộc đổi mới và xây dựng quê hương hôm nay, xã Nga An đã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Nga Điền, Nga Phú và Nga An.

Ông Mai Xuân Thủy, Bí thư chi bộ thôn Bắc Sơn - nơi có hang núi Chõ, chia sẻ: “Trong những năm qua, Nhân dân trong thôn đã phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong XDNTM, người dân trong thôn đồng lòng quyết tâm hưởng ứng các phong trào, như hiến đất làm đường giao thông, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa... trở thành thôn NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã Nga An cũ, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/người/năm, đời sống tinh thần ngày càng được nâng cao”.

Xã Nga An hôm nay đang phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng theo quy hoạch NTM, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao đời sống Nhân dân. Trong nông nghiệp, xã tập trung tái cơ cấu gắn với tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hình thành các vùng lúa năng suất, chất lượng cao. Giá trị sản xuất bình quân đạt 113,6 triệu đồng/ha/năm, riêng các mô hình trang trại nuôi trồng ứng dụng công nghệ cao cho giá trị đạt tới 190 triệu đồng/ha/năm. Vùng nông nghiệp đã chủ động liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp, mạnh dạn đưa nhiều loại cây trồng mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ của xã cũng có bước phát triển mạnh, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 514,7 tỷ đồng. Địa phương tập trung khai thác lợi thế từ sản xuất vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ. Tiêu biểu, Công ty Cổ phần sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh đã đưa mặt hàng cói truyền thống chinh phục thị trường thế giới.

Chủ tịch UBND xã Nga An Mai Văn Quang nhấn mạnh: “Mạch nguồn cách mạng từ hang núi Chõ luôn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm ý chí để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã đoàn kết vượt khó. Chúng tôi xác định phát triển kinh tế gắn liền với nâng cao đời sống, xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp là sự tiếp nối xứng đáng truyền thống cha ông. Nga An sẽ tiếp tục huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, lợi thế, khát vọng vươn lên, để mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này ngày càng tỏa sáng”.

Bài và ảnh: Vân Anh