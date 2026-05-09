Macbook Air M5 sau 1 tháng dùng: Chip M5 chưa phải đáng giá nhất

Sau một tháng trải nghiệm thực tế, MacBook Air M5 cho thấy đây là một bản nâng cấp mang nhiều tính toán chiến lược của hãng. Dù vi xử lý mới mang lại khả năng xử lý mượt mà, nhưng điểm sáng thực sự khiến người dùng cân nhắc lại nằm ở thời gian sử dụng pin, dung lượng bộ nhớ mặc định và cách hãng định vị thiết bị này trên thị trường.

Phân khúc thị trường được tính toán kỹ

Hãng đang có xu hướng chia nhỏ nhóm khách hàng phổ thông của mình ra. Những dòng máy có mức giá dễ tiếp cận hơn được tạo ra giống như một chiếc phễu để thu hút người dùng mới bước vào hệ sinh thái. Về lâu dài, khi người dùng nhận thấy thiết bị cơ bản có những thiếu sót như không có đèn bàn phím hay chất lượng bản lề chưa ưng ý, họ sẽ có nhu cầu nâng cấp lên một sản phẩm hoàn thiện hơn trong vài năm tới.

Ở vị trí đó, MacBook Air M5 chính là điểm đến tiếp theo được hãng định hình sẵn. Khi đã quen thuộc với hệ sinh thái khép kín này, người dùng dễ dàng đồng bộ công việc với các thiết bị khác như Apple Watch một cách liền mạch và tiện lợi.

Khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo và nhiệt độ

Trên các thông số giấy tờ, thế hệ vi xử lý mới không có quá nhiều điểm khác biệt so với năm ngoái, nhưng khi sử dụng thực tế lại mang đến hiệu năng rất tốt. Chip được trang bị thêm nhiều nhân xử lý trí tuệ nhân tạo đan xen vào GPU, giúp các phần mềm tạo video hoạt động rất nhanh nhạy. Thậm chí, máy còn cho tốc độ xử lý nhanh hơn cả thế hệ vi xử lý tiền nhiệm phiên bản 15 inch.

MacBook Air M5 cũng xử lý đồ họa khá tốt khi có thể chơi tựa game nặng như Cyberpunk 2077 ở mức khung hình gần 60 FPS nhờ công nghệ nội suy hình ảnh mới. Dù vậy, vì máy không có quạt tản nhiệt nên sẽ nóng lên rất nhanh, có lúc nhiệt độ vượt mức 50 độ C khi chạy các phần mềm nặng.

Bộ nhớ mặc định dồi dào và pin bền bỉ

Năm nay, hãng đã tăng giá bán thêm 100 USD nhưng bù lại, cấu hình cơ bản đã được nâng lên mức 16GB RAM và ổ cứng 512GB. Với thông số này, MacBook Air M5 hoàn toàn có thể đồng hành cùng người dùng từ 3 đến 5 năm tới mà không gặp trở ngại gì về không gian lưu trữ hay khả năng đa nhiệm. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về dòng MacBook Air để xem các tùy chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu.

Bên cạnh đó, thời lượng pin mới là yếu tố gây bất ngờ nhất. Trong các bài kiểm tra lặp lại việc sử dụng phần mềm văn phòng và xem video, chiếc máy này cho thời gian dùng pin lâu nhất, thậm chí vượt qua cả những mẫu máy dòng Pro của năm ngoái.

Hạn chế nhỏ về tần số quét màn hình

Thiết bị có thể đáp ứng tốt các công việc cắt ghép video độ phân giải cao trên dòng thời gian một cách trơn tru. Tuy nhiên, MacBook Air M5 vẫn có một điểm hạn chế là tần số quét màn hình chỉ dừng lại ở mức 60Hz. Nếu bạn cảm thấy điều này không quá ảnh hưởng đến trải nghiệm làm việc hàng ngày, thì đây vẫn là một chiếc máy tính mỏng nhẹ rất đáng mua.

