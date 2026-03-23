Macbook Air M5 ra mắt khi nào? Có gì khác biệt với phiên bản trước

Macbook Air M5 đã chính thức ra mắt trong quý I/2026, nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ trang bị chip M5 cùng nâng cấp về hiệu năng và khả năng xử lý AI. So với thế hệ M4 trước đó, phiên bản mới cải thiện tốc độ CPU và nâng cao sức mạnh đồ họa. Phần dưới đây sẽ làm rõ thời điểm trình làng và những khác biệt giữa hai thế hệ.

Thời điểm ra mắt Macbook Air M5 dần lộ diện

Sau lần trình làng mẫu máy M2 với thiết kế mới giữa năm 2022, hãng tung M3 vào tháng 3/2024 và M4 vào tháng 3/2025. Diễn biến cho thấy lịch ra mắt vào tháng 3 đang trở thành mốc quen thuộc với dòng Macbook Air. Đúng như dự đoán, Apple chính thức mở bán Macbook Air M5 trên trang của hãng vào ngày 04/03/2026.

Macbook Air M5 ra mắt đầu tháng 3/2026

Cùng với sự ra mắt của chiếc Macbook Air mới, Chip M5 được Apple công bố có nhiều cải tiến vượt bậc so với thế hệ M4. Trong đó, tốc độ xử lý các tác vụ đồ họa nặng và khả năng đa nhiệm được nhấn mạnh.

Chip M5 nâng cấp hiệu năng Macbook Air ra sao?

Macbook Air M5 chính thức mang đến bước tiến rõ rệt về hiệu năng so với thế hệ M4 trước đó. Với chip M5 mới, hiệu năng xử lý câu lệnh LLM trên Air M5 nhanh hơn gấp 4 lần so với Macbook Air M4 ra mắt trước đó. Thiết bị mang lại tốc độ xử lý AI siêu nhanh nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa Neural Engine, GPU và bộ nhớ trên chip M5.

Bước tiến mới về hiệu năng trên Macbook Air M5

Không chỉ nâng cấp khả năng xử lý trung tâm, chip M5 còn sở hữu GPU 10 lõi thế hệ mới với Neural Accelerator mạnh mẽ trong mỗi lõi. Với CPU 10 lõi cho hiệu năng đa luồng nhanh hơn, chip M5 vận hành mượt mà các ứng dụng đòi hỏi hiệu năng cao như Adobe Creative Cloud và Microsoft 365 Copilot.

Toàn cảnh thiết kế và cấu hình Macbook Air mới

Macbook Air M5 chính thức tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế được giới thiệu từ năm 2022, với kiểu dáng vuông vức hiện đại và độ hoàn thiện cao. Ở lần nâng cấp này, Apple không thay đổi quá nhiều về ngoại hình mà tập trung tối ưu trải nghiệm. MacBook Air M5 vẫn giữ triết lý thiết kế mỏng, nhẹ, bền với vỏ nhôm tái chế.

Thiết kế quen thuộc, cấu hình phân cấp rõ ràng

Về phần cứng, phiên bản tiêu chuẩn của Macbook Air M5 được trang bị GPU với số nhân thấp hơn so với các cấu hình cao cấp hơn, tạo sự khác biệt giữa các phân khúc. Ở phân khúc cao hơn, thiết bị sở hữu hiệu năng tiệm cận bản cơ bản của MacBook Pro, nhưng dung lượng lưu trữ mặc định thấp hơn để tối ưu giá bán.

Bản khởi điểm đi kèm SSD 512GB, đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ thông. Đồng thời, Apple cũng nâng cấp tốc độ truyền dữ liệu của ổ SSD, giúp cải thiện hiệu suất truy xuất. Người dùng có thể lựa chọn các mức RAM và bộ nhớ cao hơn nhằm phù hợp với nhu cầu học tập, làm việc hoặc sáng tạo nội dung chuyên sâu.