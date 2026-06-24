Lương Sơn đa dạng các hình thức truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Dự án 6 về “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” là một hợp phần quan trọng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 (gồm hai tiểu dự án: Giảm nghèo về thông tin và truyền thông về giảm nghèo đa chiều). Qua 5 năm triển khai, xã Lương Sơn đã chủ động đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững tại địa phương.

Từ khi lắp đặt mạng internet, bà Trần Thị Yên, thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn có thể gọi video cho con cháu đang làm việc tại nước ngoài hàng ngày.

Lương Sơn là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, nơi đồng bào dân tộc Thái và Mường chiếm hơn 60% dân số. Thực hiện Tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông. Cùng với đó là thiết lập hàng chục cụm thông tin, cung cấp dịch vụ thông tin công cộng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho đài truyền thanh xã. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng internet phủ rộng khắp địa bàn hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ viễn thông để tiếp cận, giảm nghèo về thông tin.

Hiện tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet cáp quang đạt trên 70%. Mạng di động 4G đã được phủ sóng trên 95%. Tốc độ tải xuống trung bình của mạng băng rộng di động đo được đạt mục tiêu. Thời điểm này, công tác chuẩn bị vị trí, trạm BTS đã sẵn sàng để triển khai mạng 5G phủ sóng 30% địa bàn. Từ đó tạo tiền đề cho việc phát triển mọi mặt của địa phương, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Bà Trần Thị Yên, thôn Ngọc Sơn, cho biết: “Tôi có con gái và cháu ngoại đang làm việc tại Đài Loan. Trước đây thường phải viết thư để liên lạc nên thời gian nhận được thư lâu. Thời gian gần đây, gia đình lắp đặt mạng internet, tôi có thể gọi video cho con cháu hàng ngày nên đỡ nhớ hơn nhiều”.

Xã Lương Sơn đang triển khai đợt cao điểm 30 ngày thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Bên cạnh Tiểu dự án 1, xã Lương Sơn cũng quan tâm triển khai Tiểu dự án 2 truyền thông về giảm nghèo đa chiều. Xã đã tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo. Đồng thời xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin, truyền thông định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng chương trình. Ngoài ra, xã cũng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, như đài truyền thanh xã, tuyên truyền trực tiếp hay trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội...

Theo chị Lê Thị Hương, cán bộ phụ trách hệ thống thông tin cơ sở xã Lương Sơn, công tác thông tin luôn được thực hiện đều đặn hằng ngày thông qua việc biên tập, phát sóng các nội dung về mô hình kinh tế hiệu quả, gương điển hình tiên tiến và sản xuất, kinh doanh giỏi. Các bản tin này đã trở thành kênh thông tin hữu ích, giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương.

Trao đổi về phương hướng trong thời gian tới, ông Lê Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, cho biết: “Địa phương đang lựa chọn các mô hình, cách làm phù hợp, đúng quy định của Dự án 6 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 để tiếp tục tổ chức các hoạt động giảm nghèo về thông tin. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc trang bị kiến thức và kỹ năng số cho người dân trở thành yêu cầu cấp thiết. Hiện nay, xã đang triển khai đợt cao điểm 30 ngày thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm hướng dẫn công dân thực hiện các kỹ năng số, qua đó có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, dịch vụ công và các điều kiện phát triển trong thời đại số. Phong trào này là giải pháp thiết thực trong công tác giảm nghèo thông tin tại địa phương”.

Trong giai đoạn 2021–2025, việc thực hiện Dự án 6 (truyền thông và giảm nghèo về thông tin) đã mang lại những chuyển biến tích cực cho xã Lương Sơn. Dự án không chỉ giúp người nghèo, người cận nghèo tiếp cận dịch vụ viễn thông và nâng cao nhận thức về giảm nghèo đa chiều, mà còn khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân được nâng cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Nhờ những giải pháp đồng bộ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2025 ước đạt 63 triệu đồng, gấp 1,64 lần so với thời điểm trước khi triển khai dự án (năm 2020).

Bài và ảnh: Lan Anh