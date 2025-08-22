Lực lượng vũ trang Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Hướng về nơi khó để chung sức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, những năm qua LLVT tỉnh đã có những đóng góp đáng kể góp phần cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên với hàng vạn ngày công giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

LLVT phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Nhân dân để dập lửa, tạo hành lang chống cháy lan và xử lý các tình huống phát sinh.

LLVT sẵn sàng tổ chức lực lượng ứng phó tại các hướng trọng điểm trong mưa bão.

Chú trọng kiện toàn, sắp xếp tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, gắn với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên “vững mạnh, rộng khắp”. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ chiếm 1,25% dân số của tỉnh; sắp xếp biên chế quân dự bị đạt 99,2%, sẵn sàng huy động cao nhất cho các đơn vị dự bị động viên khi có lệnh...

Tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các tập thể, cá nhân trong LLVT tỉnh đã nghiên cứu hơn 550 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ và các giải pháp công tác có hiệu quả.

Trong huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, LLVT tỉnh coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, tổ chức hội thao, hội thi các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Thông qua các phong trào đã động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trong huấn luyện.

LLVT tỉnh tuyên truyền cho ngư dân chấp hành đúng quy định khi tham gia khai thác thuỷ sản, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Công tác đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết gắn bó keo sơn, hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Hoàng Lan