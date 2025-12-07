Lực lượng Hamas nêu điều kiện giao nộp vũ khí

Trong một phát biểu ngày 6/12, Thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza, ông Khalil al-Hayya, tuyên bố phong trào này sẽ từ bỏ vũ khí nếu Israel chấm dứt sự chiếm đóng quân sự đối với các vùng lãnh thổ Palestine.

Thủ lĩnh Hamas tại Dải Gaza Khalil al-Hayya. Ảnh: MXH X.

Ông al-Hayya nhấn mạnh: “Vũ khí của chúng tôi gắn liền với sự tồn tại của tình trạng chiếm đóng và các hành động gây hấn; nếu chiếm đóng kết thúc, số vũ khí này sẽ được bàn giao cho nhà nước”.

Ông cho biết thêm: “Vấn đề vũ khí vẫn đang được thảo luận với các phe phái và các bên trung gian, và thỏa thuận vẫn đang ở giai đoạn đầu”.

Theo ông al-Hayya, trong ngày hôm nay, 7/12, Hamas sẽ tiến vào một số khu vực mới để tìm kiếm thi thể của một số binh sỹ Israel.

Về tình hình nhân đạo ở dải Gaza trong thời gian ngừng bắn, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/10, ông al-Hayya cáo buộc Israel đang cản trở việc đưa một số vật tư vào Gaza như thể dải đất này vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Trước đó, Hamas nhiều lần từ chối giải giáp, coi đây là “lằn ranh đỏ”, trong khi Israel kiên quyết yêu cầu Hamas và các phe phái Palestine khác ở Gaza giải giáp như một điều kiện then chốt trong giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn Gaza.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Trung Đông, ngày 6/12, phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Israel Issac Herzog tại Jerusalem trong chuyến thăm Nhà nước Do Thái, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine - Israel, coi đó là con đường để hướng tới nền hòa bình bền vững tại Trung Đông. Theo Thủ tướng Merz, việc thực thi giải pháp hai nhà nước là nhân tố quan trọng để người Israel, người Palestine và người Arab cùng tồn tại và chung sống trong hòa bình và an ninh.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp gỡ Tổng thống Israel Issac Herzog tại Jerusalem, ngày 6/12/2025. Ảnh: Al-azeera.

Đức hiện là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Israel tại châu Âu. Mặc dù công khai ủng hộ giải pháp hai nhà nước song đến nay Berlin vẫn chưa chính thức công nhận nhà nước Palestine. Quyết định này đi ngược xu thế chung trong những tháng gần đây, khi nhiều quốc gia châu Âu và phương Tây, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình, đã đồng loạt công nhận Palestine như một thực thể nhà nước độc lập. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Israel, cho rằng việc công nhận Palestine vào thời điểm hiện tại sẽ khuyến khích chủ nghĩa khủng bố và làm suy yếu các nỗ lực đàm phán.

Ngọc Liên

Nguồn: Tân Hoa xã/Al-Jazeera.