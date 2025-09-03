Lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời giúp 3 cháu bé bị lạc trong đêm 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn

Tối 2/9, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9. Giữa biển người đông đúc, ba cháu nhỏ từ 9 đến 12 tuổi do mải mê theo dòng người đã lạc mất bố mẹ. Rất may, trong quá trình tuần tra làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện và đưa các cháu về khu vực an toàn.

Sau khi trấn an tinh thần và hỏi han để ghi nhận thông tin ban đầu từ các cháu, tổ công tác đã sử dụng mạng xã hội, qua các nhóm Zalo, Facebook chính thức của Công an tỉnh để thông báo rộng rãi, tìm người thân của các cháu.

Thông tin lan tỏa nhanh chóng, được cộng đồng chia sẻ và chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ, cha mẹ các cháu đã tìm đến trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Chị Kiều Thị Nguyệt, mẹ cháu Tô Quang Minh ở phường Đông Quang xúc động cho biết: Gia đình tôi cùng nhau đến Quảng trường Lam Sơn để xem chương trình nghệ thuật. Do quá đông người, cháu lại hiếu động chạy nhảy khắp nơi nên trong lúc không để ý, gia đình bị lạc mất cháu. Đang lúc hoang mang thì thấy hình ảnh cháu được chia sẻ trên trang Facebook của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, tôi lập tức tìm đến và nhận ra đúng là con mình.

Cũng như chị Nguyệt, chị Lê Thị Hằng ở xã Quảng Nhân mẹ của cháu Lê Công Bảo cho biết, khi lạc con, gia đình rất hoang mang vì người đông, cháu lại còn nhỏ, không biết tìm ở đâu. May nhờ có các chú Công an phát hiện kịp thời nên gia đình mới nhanh chóng tìm được cháu.

Câu chuyện nhỏ trong đêm hội lớn một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an Thanh Hóa luôn tận tụy, hết mình vì Nhân dân phục vụ.

Mai Hà (CTV)