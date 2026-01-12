Việc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào?

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Trả lời: Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp và Điều 1 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, việc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

Trả lời: Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp và Điều 1 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, việc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Nguyên tắc bầu cử phổ thông;

- Nguyên tắc bình đẳng;

- Nguyên tắc bầu cử trực tiếp;

- Nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Thế nào là nguyên tắc phổ thông trong bầu cử?

Trả lời: Nguyên tắc bầu cử phổ thông là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử. Theo nguyên tắc này, mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật (trừ những người bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự). Nguyên tắc này thể hiện tính công khai, dân chủ rộng rãi, bảo đảm để công dân thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của mình.

Nguồn: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

