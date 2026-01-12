Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới

Xác định sinh hoạt chi bộ là “tế bào sống” của Đảng, là nơi trực tiếp thể hiện năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bản lĩnh chính trị của tổ chức đảng ở cơ sở. Với một Đảng bộ có 170 đảng bộ trực thuộc, 1.256 tổ chức cơ sở đảng, 9.593 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 240 nghìn đảng viên, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với thực tiễn đặt ra.

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ văn phòng Đảng ủy xã Thanh Quân.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong năm 2025, việc thực hiện các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã sớm ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tương đối đồng bộ, bài bản. Từ kế hoạch, hướng dẫn chuyên đề đến quy định cấp ủy viên cấp trên dự sinh hoạt chi bộ, tất cả đều hướng tới mục tiêu xuyên suốt: đưa sinh hoạt chi bộ trở lại đúng bản chất là diễn đàn chính trị, nơi bàn việc Đảng, việc dân, việc phát triển, việc chỉnh đốn nội bộ.

Điểm đáng ghi nhận là nhận thức của nhiều cấp ủy, chi bộ và đảng viên về vị trí, vai trò của sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến rõ rệt. Chi bộ không còn bị nhìn nhận đơn thuần là nơi “đọc nghị quyết, nghe báo cáo”, mà thực sự trở thành nơi tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát hiện sớm những vấn đề phức tạp, nảy sinh từ cơ sở để kịp thời lãnh đạo, xử lý. Sinh hoạt chi bộ định kỳ từng bước đi vào nền nếp; nội dung sinh hoạt được mở rộng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; dân chủ trong sinh hoạt được phát huy, tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Nhiều chi bộ đã chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với XDNTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Một bước tiến quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là việc tăng cường sự tham gia, trách nhiệm của cấp ủy viên cấp trên trong sinh hoạt chi bộ. Quy định cấp ủy viên cấp trên trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư đã trở thành nền nếp, giúp chi bộ không bị “đóng kín”, đồng thời tạo kênh thông tin hai chiều hiệu quả giữa cấp trên và cơ sở. Qua đó, nhiều vấn đề khó, vấn đề mới phát sinh ở cơ sở được tháo gỡ kịp thời ngay từ chi bộ. Cùng với đó, công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư, chi ủy viên được quan tâm thường xuyên. Việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thực tiễn rõ nét. Tỷ lệ nhất thể hóa tăng qua các nhiệm kỳ, góp phần nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư, rút ngắn khâu trung gian, tăng tính thống nhất trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thực tiễn cho thấy, ở những nơi bí thư chi bộ thực sự có uy tín, bản lĩnh, kỹ năng điều hành tốt, sinh hoạt chi bộ trở nên sinh động, thiết thực; nghị quyết chi bộ đi vào cuộc sống; đoàn kết nội bộ được củng cố; niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức đảng được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chia sẻ: Trong bối cảnh Thanh Hóa đang triển khai mạnh mẽ hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc dồn về cấp xã ngày càng lớn. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa xác định rõ phương hướng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy; coi sinh hoạt chi bộ là cuộc họp chính trị quan trọng nhất ở cơ sở; lấy chất lượng sinh hoạt chi bộ làm thước đo năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó là xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; chuẩn hóa kỹ năng điều hành sinh hoạt; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng theo hướng “cầm tay chỉ việc”, gắn lý luận với thực tiễn.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về sinh hoạt chi bộ; từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên phải xác định sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng là cuộc họp quan trọng nhất; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 50, Kết luận số 42, Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 12/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả và nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì nền nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từng bước hiện đại hóa công tác đảng, tạo thuận lợi trong quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin và tổ chức sinh hoạt. Áp dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” cho 100% chi bộ, giúp cập nhật văn bản, thông tin, nghị quyết, danh sách đảng viên; duy trì hoạt động và nhân rộng các tổ công nghệ số cộng đồng... nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các chi bộ có đảng viên phân tán, đi làm ăn xa, nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Bài và ảnh: Minh Hiếu