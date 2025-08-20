Lộ trình 7 tuyến đường tại Hà Nội của các khối diễu binh, diễu hành ngày 2/9
Các khối diễu binh, diễu hành ngày 2/9 sau khi đi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội.
Theo VTV
{name} - {time}
-
2025-08-22 09:28:00
Giúp đồng bào “an cư” giữ đất biên cương
-
2025-08-22 09:03:00
Cần lắm một cây cầu!
-
2025-08-22 08:24:00
Lan tỏa những tấm gương điển hình tiêu biểu trong lực lượng vũ trang
Nỗ lực thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo điều kiện học tập trước thềm năm học mới
Ổn định sản xuất và đời sống người dân các dự án tái định cư vùng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Tô thắm truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thanh Hóa anh hùng