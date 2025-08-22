LLVT Thanh Hóa báo công nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa (24/8/1945- 24/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tới dâng hoa, dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Sâm, Phó Bí thư thường trực ĐUQS, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ ĐUQS, thủ trưởng Bộ Chỉ huy; thủ trưởng các Phòng, Ban cơ quan; lãnh đạo chỉ huy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương và báo công tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ, Tượng đài Thanh niên xung phong chiến thắng, Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh đã hy sinh tại công trường đê Nam sông Mã, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và báo công những thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã nỗ lực đạt được qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành. Đoàn kết gắn bó với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần cùng cả nước bước vào “Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Ngọc Lê, Thu Phương (CTV)