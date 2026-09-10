Litva tiến gần dỡ bỏ quy định cấm triển khai vũ khí hạt nhân và căn cứ quân sự nước ngoài

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Litva (Seimas) vừa tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ đề xuất bãi bỏ quy định cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt và căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này, mở đường để Litva có thể tham gia đầy đủ hơn vào cơ chế răn đe hạt nhân của NATO.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Seimas đã bỏ phiếu với tỷ lệ 7-2 ủng hộ đề xuất xóa Điều 137 khỏi Hiến pháp Litva. Ảnh: United24.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Seimas ngày 9/9 đã bỏ phiếu với tỷ lệ 7-2 ủng hộ đề xuất xóa Điều 137 khỏi Hiến pháp Litva. Điều khoản hiện hành quy định không được bố trí vũ khí hủy diệt hàng loạt và căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Litva. Đây là bước tiếp theo trong tiến trình sửa đổi Hiến pháp được Seimas khởi động từ tháng 7.

Ngày 7/7, toàn thể Seimas đã thông qua bước xem xét đầu tiên với 89 phiếu thuận, 11 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Theo quy định, một sửa đổi Hiến pháp phải được thông qua qua hai lần biểu quyết, cách nhau ít nhất 3 tháng, với tối thiểu 94 trong tổng số 141 nghị sĩ ủng hộ.

Chủ tịch Seimas, Juozas Olekas. Ảnh: United24.

Chủ tịch Seimas Juozas Olekas cho rằng quy định hiện nay được xây dựng trong một bối cảnh địa chính trị khác và không còn phù hợp với tình hình an ninh hiện nay. Ông nhấn mạnh năng lực hạt nhân của NATO là một bộ phận trong hệ thống phòng thủ tập thể và răn đe của liên minh.

Bản thuyết minh nêu rằng việc bãi bỏ Điều 137 không đồng nghĩa Litva từ bỏ các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến, cấm và kiểm soát vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học. Mục tiêu của sửa đổi là tạo cơ sở pháp lý để Litva có thể cùng các đồng minh NATO xem xét việc sử dụng toàn bộ các biện pháp răn đe của liên minh trong trường hợp có nguy cơ hoặc xảy ra hành động xâm lược.

Nghị sĩ Raimondas Šukys. Ảnh: LRT.

Đề xuất đang nhận được sự ủng hộ của Bộ Tư pháp Litva, song vẫn có ý kiến phản đối trong Quốc hội. Nghị sĩ Raimondas Šukys đề nghị tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mang tính tham vấn trước khi hoàn tất việc sửa đổi Hiến pháp.

Động thái của Litva diễn ra sau khi Phần Lan hồi tháng 6 điều chỉnh quy định pháp luật liên quan đến việc bố trí vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh các nước Bắc Âu và Baltic tăng cường thảo luận về vai trò của năng lực răn đe hạt nhân trong an ninh châu Âu.

Vân Bình

Nguồn: United24 Media, Seimas Lithuania, BNS/LRT.