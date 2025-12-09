Liên hợp quốc kêu gọi Thái Lan và Campuchia hạ nhiệt căng thẳng

Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stéphane Dujarric vừa cho biết Tổng Thư ký António Guterres rất lo ngại trước các vụ đụng độ vũ trang mới nhất gần biên giới Thái Lan – Campuchia, đồng thời kêu gọi cả hai bên kiềm chế, tránh mọi hành động làm leo thang căng thẳng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: ZUMA Press.

Ông Dujarric nhấn mạnh rằng LHQ đang theo dõi sát sao diễn biến trên thực địa, đồng thời thúc Thái Lan và Campuchia giải quyết mọi bất đồng thông đối thoại hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế

Người phát ngôn LHQ cũng kêu gọi Bangkok và Phnom Penh quay lại thỏa thuận đã đạt được hồi tháng 10 nhằm bảo vệ dân thường khỏi nguy cơ bị thương vong.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cũng bày tỏ quan ngại trước việc xung đột bùng phát trở lại tại biên giới Thái Lan - Campuchia, đồng thời khẩn thiết kêu gọi hai bên kiềm chế và giảm leo thang căng thẳng. Tổ chức này cho rằng tất cả các bên phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế, nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân, đặc biệt là thương vong dân sự và thiệt hại cho các công trình dân sự, bao gồm cả cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Trong khi đó, ngày 8/12, cả Thái Lan và Campuchia đều đã đưa ra các thông tin cập nhật riêng rẽ về tình hình xung đột. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã xảy ra giao tranh tại một số vị trí dọc biên giới kể từ ngày 7/12. Chính phủ Thái Lan cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và đã chỉ đạo các cơ quan an ninh phối hợp nhằm bảo đảm an toàn cho dân thường, đồng thời xác minh các báo cáo thương vong. Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng nêu rõ chính phủ sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ theo luật pháp quốc tế, hành động một cách thận trọng và tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo để bảo vệ dân thường và duy trì trật tự dọc biên giới.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet đã nêu các ưu tiên trước mắt của Chính phủ Hoàng gia, trong đó nhấn mạnh trọng tâm là công tác bảo vệ chủ quyền và đảm bảo an toàn cho người dân.

Người dân Campuchia ở tỉnh Preah Vihear, giáp biên giới Thái Lan, sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. Ảnh: Thông tấn xã Campuchia.

Trong lúc này, các vụ đụng độ mới nhất dọc biên giới Thái Lan – Campuchia đã buộc chính quyền hai nước thực hiện chiến dịch sơ tán quy mô lớn dân thường sinh sống gần khu vực tranh chấp. Theo quân đội Thái Lan, hơn 385.000 dân cư tại các tỉnh giáp biên đã được lệnh di chuyển khẩn cấp đến nơi trú ẩn an toàn, trong đó hơn 35.000 người đã được đưa vào các trung tâm tạm cư.

Phía Campuchia cũng ghi nhận việc sơ tán hơn 8.500 hộ gia đình (tương đương khoảng 26.780 người) từ các tỉnh biên giới.

