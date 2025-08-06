Lịch trình tour Hội An được Đại Việt Tourist xây dựng chuyên nghiệp

Hội An luôn là điểm đến khiến bao du khách trong và ngoài nước say mê bởi vẻ đẹp trầm mặc, hoài cổ nhưng cũng đầy sức sống. Và để hành trình khám phá mảnh đất di sản này trở nên trọn vẹn, việc lựa chọn một đơn vị lữ hành uy tín là điều vô cùng quan trọng. Nổi bật trong số đó chính là Đại Việt Tourist – Công ty Du lịch hàng đầu tại Đà Nẵng với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên tổ chức các tour khám phá miền Trung được thiết kế tỉ mỉ, khoa học và đậm chất văn hóa.

Đại Việt Tourist – Đơn vị chuyên tour Hội An hàng đầu miền Trung

Đại Việt Tourist tên đầy đủ là Công ty TNHH Lữ hành Đại Việt Tourist người đứng đầu là ông Dương Văn Hùng . Ra đời và phát triển giữa vùng đất du lịch sôi động Đà Nẵng, Đại Việt Tourist không ngừng vươn lên, khẳng định vị thế vững chắc trong ngành lữ hành. Với phương châm hoạt động: “Du lịch có trách nhiệm – Trải nghiệm có chiều sâu”, công ty đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước trên hành trình khám phá dải đất miền Trung, trong đó Hội An là điểm đến nổi bật.

Tour Hội An thiết kế không chỉ để tham quan mà để “sống cùng Hội An”.

Điều làm nên thương hiệu Đại Việt Tourist không chỉ nằm ở quy mô tổ chức, mà còn nằm ở chất lượng dịch vụ, sự tận tâm trong từng lịch trình và trải nghiệm mà khách hàng nhận được. Mỗi chuyến đi đều là một hành trình được chăm chút kỹ lưỡng từ khâu thiết kế đến thực thi.

Lịch trình chi tiết Tour Hội An 1 ngày từ Đà Nẵng

Dưới đây là lịch trình tour Hội An 1 ngày từ Đà Nẵng do Đại Việt Tourist thiết kế tối ưu, giúp du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phố cổ.

Đại Việt Tourist thiết kế chương trình tour Hội An khoa học và chuyên nghiệp

- 13h30: Xe và hướng dẫn viên đón khách tại điểm hẹn trung tâm TP. Đà Nẵng

- 14h00: Tham quan chùa Linh Ứng, Bán Đảo Sơn Trà cầu bình an và chụp hình lưu niệm.

- 15h30: Tiếp tục hành trình đến danh thắng Ngũ Hành Sơn – cụm núi đá vôi nổi tiếng gắn liền với nhiều di tích Phật giáo và hang động huyền bí.

- 16h30: Dừng chân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước – nơi lưu giữ và phát triển nghệ thuật điêu khắc đá truyền thống.

- 17h00: Di chuyển đến Hội An, chuẩn bị bước vào không gian phố cổ yên bình khi chiều tà.

- 18h00: Đoàn đi bộ tham quan Chùa Cầu biểu tượng của Hội An, khám phá nét kiến trúc Nhật – Hoa độc đáo.

- 18h30: Dùng bữa tối tại nhà hàng 3 sao, thưởng thức ẩm thực đặc sản Hội An (Cao Lầu, Cơm gà, Bánh vạc,...).

- 19h00: Tham quan nhà cổ Phùng Hưng/Tấn Ký, hội quán Quảng Đông, dạo chơi giữa phố đèn lồng rực rỡ, chụp ảnh lưu niệm.

- 20h00: Tự do dạo chơi chợ đêm Nguyễn Hoàng, trải nghiệm thả đèn hoa đăng, nghe bài chòi, mua sắm quà lưu niệm.

- 21h30: Xe đưa đoàn quay về Đà Nẵng. Kết thúc chương trình.

Tham khảo lịch trình đầy đủ hơn: https://daivietourist.vn/tour-hoi-an/

Giá tour tại Đại Việt Tourist hấp dẫn, minh bạch, trọn gói

Với mong muốn đưa dịch vụ chất lượng đến gần hơn với mọi khách hàng, Đại Việt Tourist xây dựng mức giá cạnh tranh, hợp lý và minh bạch:

+ Tour Ngũ Hành Sơn – Hội An: Người lớn: 299.000 VNĐ/khách, trẻ em (5–9 tuổi): 150.000 VNĐ/khách

+ Tour Chùa Linh Ứng – Ngũ Hành Sơn – Hội An: Người lớn: 370.000 VNĐ/khách, trẻ em (5–9 tuổi): 185.000 VNĐ/kháchĐặc biệt: Trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí toàn bộ tour (ngồi cùng người lớn). Giá đã bao gồm toàn bộ các dịch vụ: xe đưa đón, vé tham quan, hướng dẫn viên, ăn tối, nước uống.

Du khách có thể truy cập website để đặt tour Hội An trực tuyến dễ dàng

Điểm nổi bật trong chương trình tour Hội An của Đại Việt Tourist

Với mong muốn mang đến trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ, Đại Việt Tourist chăm chút từng chi tiết trong lịch trình. Dưới đây là những điểm nổi bật tạo nên sự khác biệt của tour Hội An được du khách đánh giá cao.

1. Lịch trình khoa học – Trải nghiệm trọn vẹn

Tour Hội An 1 ngày không chỉ là một chuyến tham quan đơn thuần, mà là một hành trình được tối ưu hóa để du khách vừa khám phá thiên nhiên – văn hóa – ẩm thực – con người, vừa có thời gian thư giãn thoải mái.

Lịch trình được sắp xếp hợp lý, tour khởi hành từ Đà Nẵng vào buổi chiều, kết hợp tham quan các điểm nổi tiếng như chùa Linh Ứng, danh thắng Ngũ Hành Sơn, làng đá mỹ nghệ Non Nước, trước khi đến với phố cổ Hội An lung linh khi về đêm.

2. Hướng dẫn viên chuyên nghiệp – đồng hành như người bản địa

Đội ngũ hướng dẫn viên của Đại Việt Tourist không chỉ am hiểu kiến thức văn hóa – lịch sử, mà còn gần gũi, linh hoạt, truyền cảm hứng, biến chuyến đi thành một cuộc trò chuyện thú vị hơn là một bài giảng cứng nhắc.

Hướng dẫn viên của Đại Việt Tourist luôn nhiệt tình và năng động

3. Trải nghiệm văn hóa bản địa đậm chất Hội An

Từ việc dạo bước bên sông Hoài, tham quan Chùa Cầu, hội quán cổ, nhà cổ Tấn Ký hay thưởng thức đặc sản Cao Lầu – Mì Quảng – Bánh Bao Bánh Vạc, tour Hội An của Đại Việt Tourist giúp bạn sống trọn một buổi tối đậm chất phố Hội, từ ánh đèn lồng đến giai điệu bài chòi dân gian.

Du khách còn được gợi ý các trải nghiệm tự túc thú vị như thả hoa đăng, thưởng thức nước Mót, hay mua sắm thủ công mỹ nghệ tại chợ đêm Nguyễn Hoàng.

4. Tiết kiệm thời gian và chi phí

Thay vì tự di chuyển và mất nhiều thời gian chờ đợi, Đại Việt Tourist đã tối ưu hóa lộ trình di chuyển, lựa chọn tuyến đường thuận tiện, phương tiện đưa đón chất lượng cao, bao trọn các chi phí như vé tham quan, ăn tối, nước uống,... giúp bạn yên tâm tận hưởng chuyến đi mà không lo phát sinh.

Với chương trình tour Hội An chuyên nghiệp, lịch trình khoa học, dịch vụ tận tâm và giá cả hợp lý, Đại Việt Tourist xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy của bạn trong hành trình khám phá miền Trung đầy cảm xúc.

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ĐẠI VIỆT TOURIST

- Trụ sở chính: 24 Nam Thọ 3, P. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

- Hotline: 0982.744.644

- Mail: luhanhdaiviet@gmail.com

- Website: https://daivietourist.vn/

- Maps : https://maps.app.goo.gl/gaQYBQKJTvzXPyqr9

- TikTok : https://www.tiktok.com/@daiviettourist

- Youtube : https://www.youtube.com/@daivietourist

- FB : https://www.facebook.com/luhanhdaiviettourist

DH