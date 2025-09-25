Lê Quốc Phương - 16 năm cống hiến với một tình yêu không đổi dành cho đội bóng quê hương

Cái tên Lê Quốc Phương - “Messi xứ Thanh” đã được khắc sâu trong lịch sử CLB Đông Á Thanh Hóa, sau 16 năm cống hiến, với 200 trận đấu và một tình yêu không đổi dành cho đội bóng quê hương.

CLB Đông Á Thanh Hoá đăng bài viết chúc mừng cột mốc 200 trận đấu của Lê Quốc Phương.

Sau trận hòa kịch tính 2-2 trên sân nhà trước CLB Hải Phòng ngày 21/9, trang chủ CLB Đông Á Thanh Hóa đã gửi lời chúc mừng đến Lê Quốc Phương - người vừa cán cột mốc 200 trận đấu cùng đội bóng xứ Thanh, cùng với 43 bàn thắng được ghi. Con số ấy không chỉ khẳng định sự bền bỉ của một cầu thủ, mà còn tượng trưng cho tình yêu không đổi của Quốc Phương dành cho quê hương.

Từ “Messi xứ Thanh” đến ngôi sao Sài Gòn FC

Gia nhập đội 1 Thanh Hóa từ năm 2009, Quốc Phương nhanh chóng khẳng định mình nhờ lối chơi tốc độ, kỹ thuật cùng cái chân trái “ma thuật”. Các mùa giải 2011, 2012, anh nổi lên với hàng loạt siêu phẩm, để rồi được người hâm mộ ưu ái gọi là “Messi xứ Thanh”.

Ngoại trừ 2 năm gắn bó với Sài Gòn FC, cả sự nghiệp của Quốc Phương đều cống hiến cho đội bóng Thanh Hóa . (Ảnh: Đình Viên).

Năm 2018, anh rời quê hương để tìm thử thách mới trong màu áo Sài Gòn FC. Dù chỉ chơi nửa mùa giải đầu tiên, Quốc Phương đã kịp ghi 5 bàn. Mùa 2019 anh có thêm 6 bàn, trở thành trụ cột trong lối chơi tấn công của đội bóng Sài Thành.

Đến năm 2020, Sài Gòn giành HCĐ V.League, trong đó dấu ấn của Quốc Phương vẫn đậm nét, bất chấp việc anh phải vật lộn với chấn thương cổ chân. Nhưng dù thành công ở nơi “đất khách”, anh chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ quê nhà – nơi đã nuôi dưỡng niềm đam mê và sự nghiệp của mình.

Viết tiếp hành trình cùng Đông Á Thanh Hóa

Đầu mùa giải 2021, Quốc Phương chính thức trở lại khoác áo Đông Á Thanh Hóa. Mùa giải 2023, anh cùng đồng đội bước lên bục vinh quang khi giành Cúp Quốc gia - danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB. Những kiến tạo và bàn thắng của anh không chỉ giúp đội bóng giành điểm số quý giá, mà còn truyền cảm hứng cho đàn em và khán giả.

Sự nghiệp Quốc Phương gắn liền với rất nhiều siêu phẩm.

Giám đốc điều hành CLB, ông Cao Hoàng Đức, từng kể lại một kỷ niệm đáng nhớ: “Tôi không thể quên trận thua 0-4 trước Bình Định ở bán kết Cúp Quốc gia 2022. Khi nhiều cầu thủ xuống tinh thần, Quốc Phương đã quay lại trách mắng đồng đội. Tôi biết rằng, trong anh luôn cháy bỏng lòng tự trọng và sự tự tôn của một chiến binh.”

Biểu tượng tinh thần của đội bóng xứ Thanh

Mùa giải năm nay, Đông Á Thanh Hóa đang trải qua không ít khó khăn khi mới chỉ giành 2 điểm sau 4 trận đầu tiên. Những cựu binh như Quốc Phương hay Văn Thắng không còn là ưu tiên hàng đầu cho suất đá chính. Thế nhưng, họ vẫn mang đến những giá trị đặc biệt, đó là tinh thần, trái tim nóng và tình yêu quê hương.

Ở tuổi 35, Quốc Phương vẫn là điểm tựa vững chắc để các cầu thủ trẻ học hỏi, noi theo.

Với CĐV xứ Thanh, chỉ cần thấy Quốc Phương khởi động ngoài đường piste, sân vận động lại rực lửa. Sau 15 năm, cảm xúc ấy chưa bao giờ thay đổi. Anh trở thành tấm gương để thế hệ trẻ như Thái Sơn, Văn Thuận, Ngọc Mỹ... noi theo - một biểu tượng của sự bền bỉ, lòng trung thành và niềm kiêu hãnh khoác lên mình màu áo vàng.

200 trận đấu không phải điểm dừng, mà là cột mốc để nhìn lại hành trình đã qua. Với cổ động viên bóng đá Thanh Hóa, cái tên Lê Quốc Phương - “Messi xứ Thanh” luôn được coi là một phần lịch sử của bóng đá tỉnh nhà.

CLB Đông Á Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn khó khăn đầu mùa giải 2025/2026.

Ngày 26/9 tới đây, Đông Á Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội. Sau trận hòa kịch tính trước Hải Phòng, người hâm mộ xứ Thanh tiếp tục chờ đợi một màn trình diễn quả cảm của thầy trò HLV Choi Won-kwon.

Dù lực lượng còn nhiều khó khăn, nhưng niềm tin vẫn được đặt vào bản lĩnh tập thể, vào tinh thần của những cựu binh như Quốc Phương, Văn Thắng – những người luôn sẵn sàng truyền lửa và khơi dậy khát vọng chiến đấu cho đội bóng quê hương.

Hoàng Sơn