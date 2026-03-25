Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Du lịch

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 sẽ diễn ra hoành tráng chưa từng có

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Với chương trình nghệ thuật được cấu trúc từ truyền thống đến Mega Concert quy mô, hoành tráng, ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 cho biết Lễ Khai mạc dự kiến diễn ra từ 20 giờ 10 ngày 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Gia Lai.

Mega Concert sẽ tạo nên màn khai mạc ấn tượng, mở đầu cho hành trình Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng một đại sự kiện giàu tính nghệ thuật và trải nghiệm. (Ảnh minh họa: Tarzan Tây Nguyên/Vietnam+)

Đặc biệt, Chương trình khai mạc năm nay được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác.

Chương nghệ thuật liên hoàn gồm 4 phần (Khởi nguyên, Linh khí đại ngàn, Hào khí Tây Sơn, Đại ngàn chạm biển xanh), thay vì đi theo cách kể chuyện tuyến tính quen thuộc. Phần mở màn được thiết kế như một chuỗi đại cảnh nối tiếp, nơi hiệu ứng sân khấu và chuyển động đóng vai trò dẫn dắt chính.

Không gian nghệ thuật được xây dựng như một bức tranh chuyển động liên tục với âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng tinh thần lịch sử và nhịp sống đương đại, khắc họa vẻ đẹp giao thoa giữa cảnh quan đại ngàn và không gian duyên hải miền Trung. Các lớp diễn mang tính biểu trưng cho sự khởi nguyên của sự sống, dòng chảy văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất.

Sau phần mở màn, chương trình sẽ chuyển sang đại nhạc hội sôi động, quy tụ dàn nghệ sỹ trẻ như Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB và Juky San... thể hiện loạt ca khúc quen thuộc từ “Vũ trụ Say Hi” như: Walk, Bắc thang lên hỏi ông trời, No Alcohol, Hermosa...

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, Mega Concert khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 mang tầm vóc quốc gia, quy tụ hàng trăm nghệ sỹ, vũ công và diễn viên quần chúng, huy động gần 2.200 nhân sự tham gia vận hành và biểu diễn.

Hệ thống sân khấu được thiết kế đặc biệt lớn với kích thước chiều ngang 116 mét, chiều sâu 40 mét, kết hợp màn hình LED dài 108 mét, cao 13 mét, tạo thành không gian trình diễn đa lớp. Khu vực khán đài dài 93 mét, sâu 23 mét cũng được xây dựng nhằm đảm bảo sức chứa lớn và góc nhìn tối ưu cho khán giả.

Bên cạnh đó, công tác ghi hình và truyền thông được đầu tư với hệ thống máy quay quy mô lớn gồm: 50 máy quay/chụp (bao gồm drone, FPV, flycam) phục vụ ghi nhận toàn bộ chương trình từ nhiều góc độ. Tất cả góp phần tạo nên một sân khấu thực cảnh hoành tráng, nơi yếu tố văn hóa truyền thống và tinh thần giải trí hiện đại lần đầu hòa quyện rõ nét trong cùng một không gian biểu diễn.

Ban tổ chức kỳ vọng Mega Concert sẽ tạo nên màn khai mạc ấn tượng, mở đầu cho hành trình Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng một đại sự kiện giàu tính nghệ thuật và trải nghiệm./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Quốc gia #Khai mạc #Chương trình nghệ thuật #du lịch #Không gian #Sân khấu #Biểu diễn #Quy nhơn #Gia lai #văn hóa truyền thống

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh