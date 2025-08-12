Lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức theo hình thức đặc biệt

Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học trên cả nước.

Năm nay, lễ khai giảng sẽ được tổ chức cùng lúc trên cả nước, ở tất cả các bậc học. (Ảnh minh họa).

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức theo cách thức đặc biệt khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đồng thời với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Theo đó, buổi lễ sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5/9 theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Sự kiện dự kiến sẽ có sự phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đây là thông tin trong kế hoạch số 1153/KH-BGDĐT về tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ kỷ niệm nhằm khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục. Việc tổ chức lễ khai giảng gắn với lễ kỷ nhiệm nhằm tạo sự lan tỏa về truyền thống lịch sử vể vang của ngành giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

