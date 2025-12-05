UNESCO công nhận Hà Nội là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Thành phố Hà Nội chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu UNESCO, thúc đẩy giáo dục suốt đời, hợp tác quốc tế và phát triển xã hội học tập toàn diện.

Các em học sinh Hà Nội đọc sách trong lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của thành phố Hà Nội trong việc xây dựng một xã hội học tập toàn diện, nơi mọi người dân đều có cơ hội học tập suốt đời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững, sáng tạo và bao trùm.

Đây cũng là thành quả của sự quyết tâm, nỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong thời gian qua của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa - Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và quốc tế cũng như sự đóng góp quan trọng của người dân Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Ngô Lê Văn vui mừng cho hay đây là bước triển khai cụ thể các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích học tập suốt đời và xây dựng cả nước thành xã hội học tập, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Để thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ, trọng trách trong giai đoạn mới, học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành những người hữu dụng đang là đòi hỏi cấp thiết đối với từng cá nhân, mỗi công dân, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên trong hệ thống chính trị."

Theo Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, sự kiện là niềm vui chung của Thành phố Hà Nội và của Việt Nam, đánh dấu một thành công quan trọng nữa trong quan hệ hợp tác hết sức tốt đẹp giữa Việt Nam và UNESCO.

Đây cũng là bước triển khai cụ thể Đề án Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12/2024 và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu được UNESCO thành lập vào năm 2013, là một nền tảng trao đổi quốc tế, tạo thuận lợi cho các thành phố thành viên chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cũng như bài học kinh nghiệm thực tiễn trong duy trì một "Thành phố học tập."

“Thành phố học tập” là thành phố/đơn vị hành chính đã triển khai thành công và cam kết tiếp tục triển khai nhiều chính sách thúc đẩy giáo dục chất lượng và học tập suốt đời cho mọi công dân. Với sự gia nhập của các Thành phố học tập mới năm nay, Mạng lưới hiện có 425 thành phố thành viên thuộc 91 quốc gia trên toàn thế giới.

Tham gia Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu sẽ giúp Thủ đô Hà Nội có thêm cơ hội trao đổi ý tưởng, tri thức và kinh nghiệm với các Thành phố học tập khác trên toàn thế giới và với các chuyên gia hàng đầu thế giới về giáo dục.

Thủ đô Hà Nội cũng sẽ có thêm cơ hội thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục với các Thành phố học tập khác, trở thành hình mẫu về xây dựng xã hội học tập và là điểm sáng của khu vực trong hợp tác giáo dục, văn hóa và sáng tạo.

Trước đó, các thành phố Sa Đéc, Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Vinh (tỉnh Nghệ An), Sơn La (tỉnh Sơn La) và Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đã vinh dự được công nhận là thành viên Mạng lưới này.

Như vậy, đến nay Việt Nam có tổng số 6 thành phố được công nhận là thành viên “Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu”./.

Theo TTXVN