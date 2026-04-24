Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2026

Sáng 24/4 (tức ngày 8/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền thờ Lê Hoàn, xã Xuân Lập long trọng tổ chức Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2026, kỷ niệm 1021 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Hoàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dâng hương, dự nghi thức trình tấu chúc văn tri ân, tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Hoàn - Lê Đại Hành hoàng đế cùng các bậc tiền nhân.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tri ân, tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Hoàn - Lê Đại Hành hoàng đế cùng các bậc tiền nhân.

Dự lễ hội có đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các xã, phường trên địa bàn tỉnh cùng đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Nghi thức trình tấu chúc văn tri ân, tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Hoàn - Lê Đại Hành hoàng đế cùng các bậc tiền nhân có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mở đầu buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã dâng hương, dự nghi thức trình tấu chúc văn tri ân, tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Hoàn - Lê Đại Hành hoàng đế cùng các bậc tiền nhân có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh hùng dân tộc Lê Hoàn sinh ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu 941, tại làng Trung Lập, thuộc Ái Châu, nay là xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa. Trong bối cảnh đất nước bị các thế lực địa phương nổi lên và cát cứ gây loạn 12 sứ quân, ông đã sớm gia nhập đội quân của Đinh Bộ Lĩnh và được giao 2.000 quân sĩ đánh dẹp 12 sứ quân, được phong giữ chức Thập đạo tướng quân, điện tiền đô chỉ huy sứ, cai quản quân đội của đất nước Đại Cồ Việt và trực tiếp chỉ huy đội quân cấm vệ của triều đình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự chương trình nghệ thuật sân khấu hóa nhằm tri ân, tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Hoàn - Lê Đại Hành hoàng đế cùng các bậc tiền nhân

Năm 979, vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, Vệ vương Đinh Toàn lên ngôi khi mới 6 tuổi, triều chính rối ren, ngoại bang lăm le xâm chiếm. Trước bối cảnh ấy, Thái hậu Dương Vân Nga cùng văn võ bá quan đã đồng thuận tôn Thập đạo tướng quân lên ngôi vua.

Lê Hoàn lên ngôi năm 980, thân chinh thống lĩnh quân đội, đánh tan quân xâm lược nhà Tống, giữ yên bờ cõi phía Bắc của đất nước.

Năm 982, hoàng đế Lê Đại Hành dẫn quân hàng phục Chiêm Thành, bảo vệ yên ổn cương vực lãnh thổ phía Nam. Đây được xem là cuộc Nam phạt đầu tiên trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Sự nghiệp chống Tống, bình Chiêm của Hoàng đế Lê Đại Hành mãi mãi là niềm tự hào trong lịch sử chống ngoại xâm của đất nước. Không chỉ có tài thao lược, hoàng đế Lê Đại Hành còn là nhà ngoại giao xuất sắc, thực hiện nhiều cải cách tiến bộ trong phát triển nông nghiệp, tuyển dụng nhân tài... xây dựng Đại Cồ Việt trở thành một quốc gia hưng thịnh thời bấy giờ.

Năm 1005, Hoàng đế Lê Đại Hành băng hà, thọ 64 tuổi. Để tưởng nhớ công đức cao dày của vị anh hùng kiệt xuất, Nhân dân đã lập đền thờ ông tại làng Trung Lập, xã Xuân Lập.

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận đền thờ Lê Hoàn là Di tích quốc gia đặc biệt.

Hàng năm, Lễ hội đền thờ Lê Hoàn được tổ chức ngày 8/3 âm lịch nhằm tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Lê Đại Hành cùng các bậc tiền nhân đã đóng góp trí tuệ, công sức, máu xương để giữ vững chủ quyền đất nước trong suốt ngàn năm lịch sử.

Lễ hội có nhiều nội dung, trong đó đặc sắc nhất là các lễ tục tái hiện đời sống văn hóa của quân dân dưới thời Tiền Lê.

Trong không khí long trọng của buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập đã nổi hồi trống khai hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2026.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật sân khấu hóa được dàn dựng công phu bởi các văn nghệ sĩ. Chương trình tái hiện và ngợi ca công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Lê Hoàn cùng các tầng lớp Nhân dân trong công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, giữ yên cương giới, bờ cõi đất nước; đồng thời thể hiện những thành tựu to lớn của tỉnh Thanh Hóa trong sự nghiệp đổi mới, phát triển hôm nay.

Lê Phượng