Lễ hội đền Đức Thánh Cả: Nét đẹp văn hóa tâm linh của làng cổ Đông Sơn

Sáng 19/4 (tức mùng 3/3 năm Bính Ngọ), UBND phường Hàm Rồng long trọng khai mạc Lễ hội đền Đức Thánh Cả năm 2026. Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương về chiêm bái, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của vùng đất cổ.

Đền Đức Thánh Cả, làng Đông Sơn là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, có lịch sử lâu đời.

Đền Đức Thánh Cả nằm dưới chân núi Mã Yên, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là nơi thờ “Tham xung Tá quốc chàng Ất Đại Vương”, húy là Lê Hữu, người có công dẹp giặc ngoại xâm.

Theo sử liệu và truyền thuyết, sau khi anh dũng chiến đấu, ông đã hóa tại đầu Trang Đông Cương Thượng (làng Đông Sơn ngày nay) vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Để ghi nhớ công lao của ông, Nhân dân đã lập đền thờ phụng.

Đến năm Tân Hợi (1251), vua Trần Thái Tông đã ban sắc phong cho ông là “Thượng đẳng phúc thần”, đồng thời di chuyển đền về chân núi Yên Ngựa thuộc Làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng.

Nghi lễ rước thánh trong lễ hội đền Đức Thánh Cả.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại làng cổ Đông Sơn đã náo nhiệt trong tiếng trống hội rộn ràng của lễ rước kiệu và rước cỗ truyền thống. Tham gia diễn trình rước kiệu là các bậc cao niên, thanh niên trai tráng và đông đảo Nhân dân trong trang phục truyền thống.

Các cụ cao niên tham gia đoàn rước kiệu

Đi sau kiệu thánh là những mâm cỗ được người dân chuẩn bị cầu kỳ, tinh tế. Mỗi sản vật dâng lên đều chứa đựng tấm lòng thành kính của hậu thế đối với đức bậc tiền nhân, cầu mong cho quốc thái dân an, xóm làng thịnh vượng.

Không khí rộn ràng tại lễ hội đền Đức Thánh Cả năm 2026.

Ngay sau nghi thức rước, lễ khai mạc và lễ tế đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng theo phong tục địa phương, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Nghi thức tế lễ truyền thống tại lễ hội.

Lễ hội không chỉ là dịp để người dân thực hành tín ngưỡng mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc. Việc tổ chức lễ hội hàng năm góp phần lan tỏa những nét đẹp văn hóa của người Việt trong đời sống đương đại, đồng thời bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Sự kiện cũng là cơ hội để quảng bá rộng rãi hình ảnh con người và vùng đất Hàm Rồng giàu truyền thống cách mạng, khẳng định vị thế của làng cổ Đông Sơn như một điểm đến văn hóa quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương.

Minh Quyên