Lấy địa bàn cơ sở làm “pháo đài” phòng chống tội phạm

Để công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm hiệu quả hơn và mỗi khu dân cư thực sự an toàn, Công an tỉnh cùng các phường, xã đang nỗ lực triển khai nhiều cách làm trong xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, bằng cách đưa mỗi thôn, bản, tổ dân phố thành một “pháo đài”. Ở đó, mỗi người dân đã trở thành những chủ thể trực tiếp giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), sự bình yên của quê hương.

Công an xã Quảng Bình cùng các thành viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Xã Quảng Bình có 24 tổ bảo vệ ANTT, với 72 thành viên. Trong thời gian qua, thành viên tổ bảo vệ ANTT các thôn không chỉ hỗ trợ lực lượng công an xã nắm tình hình về ANTT, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, quản lý hành chính về trật tự xã hội... mà còn là “cầu nối” gắn kết giữa chính quyền và Nhân dân. Bằng tinh thần bám dân, bám địa bàn, các tổ bảo vệ ANTT đã cung cấp 51 tin báo giá trị, hỗ trợ xử lý dứt điểm 25 vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Không những thế, họ còn là những tuyên truyền viên mẫn cán, với 600 lượt tham gia phổ biến chính sách, pháp luật về ANTT, thủ đoạn của các loại tội phạm thông qua các phương tiện thông tin, mạng xã hội, hội họp, gặp gỡ trực tiếp. Đặc biệt, việc quản lý hơn 250 lượt biến động nhân khẩu và vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ đã góp phần “làm sạch” địa bàn từ gốc.

Đặt sự bình yên mỗi thôn, xóm và an toàn của Nhân dân lên trên hết, trước hết, lực lượng bảo vệ ANTT xã không quản ngại khó khăn, tham gia cùng lực lượng công an xã tiến hành 1.000 lượt tuần tra lưu động tại các tuyến trọng điểm. Những nỗ lực ấy đã trực tiếp ngăn chặn 38 vụ việc gây rối trật tự, giải tán các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đánh nhau. Sự tận tụy của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở của xã Quảng Bình đã góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, tạo ra “luồng sinh khí mới”, bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ra mắt từ cuối tháng 7/2024, tổ bảo vệ ANTT thôn Hiền Đông đã nhanh chóng khẳng định vai trò “lá chắn” giữ gìn ANTT ở các thôn, xóm. Với tinh thần bám sát địa bàn, tổ bảo vệ ANTT thôn đã hỗ trợ công an xã nắm bắt nhanh chóng các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình thông qua tai mắt của Nhân dân. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, tổ bảo vệ ANTT thôn đã cung cấp 5 nguồn tin giá trị cho công an xã và hòa giải thành 5 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân. Đặc biệt, tổ bảo vệ ANTT thôn còn trở thành “hạt nhân” gắn kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” bằng việc duy trì hiệu quả các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” hay “Camera với ANTT” với sự tham gia của đông đảo quần chúng Nhân dân. Hiệu quả của hoạt động giữ gìn ANTT ở cơ sở còn được minh chứng bằng những bước chân tuần tra của tổ bảo vệ ANTT thôn Hiền Đông ở các khu dân cư vào mỗi đêm. Năm 2025 tổ bảo vệ ANTT thôn đã phối hợp triển khai hơn 60 lượt tuần tra lưu động tại các điểm nóng về ANTT. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, yêu cầu khắc phục sơ hở trong phòng, chống tội phạm đối với 25 cá nhân, đơn vị. Sự hiện diện của những lực lượng bảo vệ ANTT đã góp phần quan trọng trong việc chặn đứng tội phạm từ khi mới manh nha, giữ vững tiêu chuẩn an toàn về ANTT cho thôn Hiền Đông.

Xác định công tác tuyên truyền là “chìa khóa” tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong giữ gìn ANTT và xây dựng thế trận an ninh Nhân dân tại mỗi địa phương, lực lượng Công an tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT. Cùng với đó, lực lượng công an cấp xã phối hợp với các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở “đi tận ngõ, gõ tận nhà” để vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, chung tay xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương. Trong năm 2025, quần chúng Nhân dân đã cung cấp hơn 831 tin báo tố giác tội phạm có giá trị cho lực lượng công an.

Hiện nay toàn tỉnh đã thành lập 166 ban chỉ đạo ANTT xã, phường và 4.351 tổ bảo vệ ANTT với 15.053 thành viên. Năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các tổ bảo vệ ANTT cơ sở đã cung cấp cho lực lượng công an 4.111 tin báo liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; đồng thời, hỗ trợ giải quyết 2.878 vụ việc thông qua tin báo. Với việc hỗ trợ công an cấp xã 104.624 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật và duy trì hiệu quả 1.137 mô hình tự quản ANTT, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở đã góp phần quan trọng đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của tỉnh đi vào chiều sâu, giữ vững bình yên cho mỗi khu dân cư.

Một trong những điểm sáng của tỉnh Thanh Hóa trong xây dựng thế trận an ninh Nhân dân chính là sự sáng tạo trong việc duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ANTT. Trong đó, có nhiều mô hình tự quản về ANTT là điểm nhấn, được Trung ương, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và thông báo nhân rộng ra toàn quốc như: mô hình “Camera với ANTT”; mô hình “Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra”; mô hình “Xã, phường, thị trấn không ma túy”; mô hình “Tổ an ninh công nhân”... Đặc biệt, mô hình “Xã tự quản - Phòng, chống ma túy” của tỉnh đã được Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đánh giá cao và thông báo nhân rộng trên toàn quốc.

Xây dựng thế trận an ninh Nhân dân từ cơ sở là hướng đi đúng đắn, không chỉ giúp ổn định về ANTT, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Đồng thời là lời cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư và khách du lịch về một môi trường an toàn, thân thiện.

Bài và ảnh: Hòa Bình