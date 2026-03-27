Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Hạ tầng giao thông đồng bộ, Khu Kinh tế Nghi Sơn rộng cửa đón các dòng vốn đầu tư Báo hằng tháng 08:39 20/04/2026 (Baothanhhoa.vn) - Là một trong 8 khu kinh tế (KKT) ven biển trọng điểm của cả nước với vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cả về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, KKT Nghi Sơn luôn nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa...