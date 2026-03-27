Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Mai Huyền
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/3/2026, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Chủ tịch UBND tỉnh #HĐND tỉnh Thanh Hóa #Nhiệm kỳ #Đầu Thanh Tùng #Ban thường vụ tỉnh ủy #Mai Xuân Liêm #Trung ương đảng #Lãnh đạo #Bí thư #Nhân dân

