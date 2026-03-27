Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031
Sáng 27/3/2026, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; Theo đó, Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; Các đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Mai Huyền
