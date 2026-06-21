Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Thiệu Quang

Những tuyến đường xanh, sạch, đẹp cùng đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên là những đổi thay dễ nhận thấy ở xã Thiệu Quang hôm nay. Đằng sau diện mạo khởi sắc ấy là sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Nhân dân thôn Đông Hòa, xã Thiệu Quang hiến đất, mở rộng hành lang giao thông.

Nói về tuyến Tỉnh lộ 516C vừa được chỉnh trang, mở rộng, ông Nguyễn Khắc Minh, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đông Hòa, cho biết: “Khi địa phương triển khai chủ trương vận động Nhân dân hiến đất, tháo dỡ tường rào và các công trình trên đất để mở rộng hành lang giao thông, lát gạch vỉa hè dọc tuyến đường, chi bộ đã tổ chức họp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những băn khoăn của người dân. Trong quá trình thực hiện, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của từng cán bộ, đảng viên với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, chính sự gương mẫu đó đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân”.

Chỉ trong thời gian 5 tháng triển khai, Nhân dân thôn Đông Hòa đã hiến 800m2 đất cũng như tháo dỡ tường rào, các công trình kiên cố để mở rộng hành lang giao thông, lát gạch vỉa hè dọc tuyến tỉnh lộ. Không chỉ ở thôn Đông Hòa mà các thôn Đông Mỹ, Khánh Hội, thôn 6 nằm dọc tuyến Tỉnh lộ 516C cũng được Nhân dân đồng thuận hiến đất để vỉa hè được mở rộng lên 5m. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Nhân dân xã Thiệu Quang đã tự nguyện hiến 2.354m2 đất ở để mở rộng các tuyến đường, trồng mới 4km hoa mắt ngọc và huy động gần 8 tỷ đồng để XDNTM...

Điểm nổi bật ở xã Thiệu Quang là không tách rời việc học Bác với công việc hằng ngày. Từng cán bộ, đảng viên đã đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể; cấp ủy, chi bộ đưa kết quả vào thực hiện tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm. Do đó, việc học và làm theo Bác đi vào nền nếp, từng cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, những mô hình tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Nổi bật, MTTQ xã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đã hướng dẫn các khu dân cư thực hiện hiệu quả các phong trào xây dựng “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”; “Khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, xây dựng gia đình văn hóa... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh trật tự.

Học và làm theo Bác còn được các đoàn thể thực hiện sâu rộng bằng nhiều phần việc thiết thực, như: Hội LHPN xã duy trì mô hình phụ nữ tự quản; ngôi nhà xanh; “Gia đình 5 không 3 sạch”; mô hình nuôi bò sinh sản; câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội nông dân xã tích cực vận động hội viên giữ gìn vệ sinh đồng ruộng, thu gom, xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng, cải tạo và chỉnh trang nhà ở khu dân cư, chuồng trại chăn nuôi, thành lập các tổ tự quản, xây dựng các tuyến đường tự quản; tham gia trồng mới 4km hoa, cây mắt ngọc tại các tuyến đê thôn Phú Điền, Đông Mỹ. Hội cựu chiến binh vận động hội viên tham gia xây dựng mô hình “Cựu chiến binh gương mẫu"; vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiệu Quang Nguyễn Quang Thọ, cho biết: “Nhận thức sâu sắc việc học và làm theo Bác bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong quá trình thực hiện, địa phương luôn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học và làm theo Bác ở Thiệu Quang đã và đang lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu